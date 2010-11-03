17 هزار موتور سیکلت متخلف در زنجان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: موتور سواران همواره مشکلات زیادی را برای عابران پیاده و خودروها ایجاد می کنند؛ به گونه ای که حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی و حرکات مارپیچ در بین عابران پیاده، از جمله مشکلاتی است که موتور سواران به وجود آورده و با جان خود بازی می کنند.

وی ادامه داد: رانندگان و سرنشینان موتور سیکلت و دوچرخه های موتور دار، حتماً باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.

سرهنگ شمس آذر افزود: رانندگان موتورسیکلت ها باید در اولین خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند و باید توجه داشته باشند که همیشه با سرعت مجاز و مناسب در سطح معابر حرکت کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: رانندگان موتورسیکلت ها قبل از حرکت و رانندگی با موتور، باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیک های موتورسیکلت و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی چون گواهینامه، کارت موتور سیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتماً به همراه داشته باشند.

سرهنگ شمس آذر به رانندگان موتورسیکلت ها توصیه کرد: از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه جداً خودداری کنند و به یاد داشته باشند عبور موتور سیکلت و موتور گازی و دوچرخه سواری از پیاده رو، بازار و نقاط شلوغ، ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.

وی گفت: 17 هزار و 308 دستگاه موتور سیکلت و 9 هزار و 589 دستگاه خودرو در هفت ماهه امسال توسط پلیس توقیف و با رانندگان این وسایل نقلیه برابر قانون برخورد شده است.