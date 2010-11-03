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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

طی هفت ماهه نخست سالجاری؛

17 هزار موتور سیکلت متخلف در زنجان توقیف شد

17 هزار موتور سیکلت متخلف در زنجان توقیف شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان با اشاره به تشدید مبارزه با موتور سواران متخلف، از توقیف بیش از 17 هزار موتور سیکلت در هفت ماهه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ مقصود شمس آذر ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: موتور سواران همواره مشکلات زیادی را برای عابران پیاده و خودروها ایجاد می کنند؛ به گونه ای که حرکت در پیاده رو، ایجاد آلودگی صوتی و حرکات مارپیچ در بین عابران پیاده، از جمله مشکلاتی است که موتور سواران به وجود آورده و با جان خود بازی می کنند.
 
وی ادامه داد: رانندگان و سرنشینان موتور سیکلت و دوچرخه های موتور دار، حتماً باید به کلاه ایمنی مجهز باشند و در طول حرکت از آن استفاده کنند.
 
سرهنگ شمس آذر افزود: رانندگان موتورسیکلت ها باید در اولین خط عبور به موازات و در کنار خودروها حرکت کنند و باید توجه داشته باشند که همیشه با سرعت مجاز و مناسب در سطح معابر حرکت کنند.
 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان زنجان گفت: رانندگان موتورسیکلت ها قبل از حرکت و رانندگی با موتور، باید از سالم بودن چراغ های موتور، سرعت سنج، ترمزها، لاستیک های موتورسیکلت و میزان بودن فرمان اطمینان حاصل کرده و مدارکی چون گواهینامه، کارت موتور سیکلت و بیمه نامه شخص ثالث را حتماً به همراه داشته باشند.
 
سرهنگ شمس آذر به رانندگان موتورسیکلت ها توصیه کرد: از اجرای حرکات نمایشی در سطح معابر و حرکت در مسیر خلاف جهت حرکت وسایل نقلیه جداً خودداری کنند و به یاد داشته باشند عبور موتور سیکلت و موتور گازی و دوچرخه سواری از پیاده رو، بازار و نقاط شلوغ، ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد می شود.
 
وی گفت: 17 هزار و 308 دستگاه موتور سیکلت و 9 هزار و 589 دستگاه خودرو در هفت ماهه امسال توسط پلیس توقیف و با رانندگان این وسایل نقلیه برابر قانون برخورد شده است. 
کد مطلب 1184547

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