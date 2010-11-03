به گزارش خبرنگار مهر، هیات دیوان محاسبات کل کشور به سرپرستی "مصطفی علی اصغرپور" معاون فنی و امور حسابرسی وزارتخاته‌ها مورد استقبال معاون سفارت جمهوری اسلامی و مقامات دیوان محاسبات مالزی قرار گرفت .

این هیات روز پنجشنبه علاوه بر بازدید از آکادمی ملی حسابرسی با "آمبرین بین بوآنگ" رئیس‌کل مؤسسه عالی حسابرسی مالزی دیدار خواهد داشت و درهجدهمین کنگره جهانی حسابداران شرکت خواهد کرد .

هجدهمین کنگره جهانی حسابداران از 8 - 11 نوامبر مطابق با 17-20 آبان ماه در سالن اجتماعات برج های دوقلو برقرار می باشد

