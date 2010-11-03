به گزارش خبرگزاری مهر، آیا آماده اید که به یک آنتن انسانی برای انتقال سیگانلهای رادیویی شبکه های موبایل تبدیل شوید؟

این چشم اندازی است که دانشمندان موسسه الکترونیک، ارتباطات و اطلاعات دانشگاه کوئین در بلفست در سطح یک پروژه به طور جدی در حال پیگیری آن هستند.

این تحقیق نشان می دهد که میزان اثربخشی شبکه های فعلی برای ارتباطات میان تلفنهای همراه بسیار پایین است. همچنین نصب یک آنتن موبایل می تواند بسیار پرهزینه باشد و برای نصب این آنتن ها اپراتورها باید در مقابل مقاومت شهروندانی که نگران تششعات منتشر شده این آنتن ها و تاثیرات منفی آنها بر روی سلامت افراد هستند پیروز شوند.

به همین دلیل، این محققان ایده "شبکه های بدن به بدن" (Body-to-body networks) را مطرح کردند. این شبکه ها از بدن یک انسان به بدن انسان بعدی منتقل می شوند.

سایمون کاتن، سرپرست این پروژه در این خصوص اظهار داشت: "در سالهای گذشته تحقیقات زیادی در مورد آنتن ها انجام شده و محققان به سیستمهایی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات از طریق سطوح بدن فکر کرده اند. اکنون ما یک چالش بزرگ دیگر را ارائه کردیم که یکی از تازه ترین مرزهای ارتباطات بی سیم به شمار می رود."

به گفته این محققان می توان حسگرهای با توان پایینی ایجاد کرد که قابل پوشیدن باشند. هر حسگر با حسگرهای نزدیک به خود ارتباط برقرار می کند و یک شبکه انتقال غیرمتمرکز را ایجاد می کند که می تواند برای شهرهای بزرگ که ترافیک شبکه موبایل بسیار سنگین است بسیار مفید باشد.

این حسگر همچنین می تواند در داخل یک تلفن همراه نصب شود. به این ترتیب مشکل افرادی که نگران مسائل زیبایی شناسی هستند و کسانی که از دیدن افرادی با چند سیم آویزان از خود در اداره خوشنود نمی شوند نیز حل می شود.

از سویی دیگر، کاهش میزان تششعات منتشر شده از این دستگاه می تواند نگرانی در مورد سلامت انسان را هم از بین ببرد.

براساس گزارش تاپ نیوز، علاوه بر مزیتهایی که این شبکه انسانی موبایل می تواند در توسعه ارتباط از طریق تلفن همراه داشته باشد همچنین می تواند در توسعه خدمات بهداشتی در سطح جامعه نیز موثر باشد. به طوریکه استفاده از این حسگرها می تواند نظارت مداوم و درمان از راه دور برخی از بیماریها مثل بیماریهای قلبی عروقی را میسر کند.