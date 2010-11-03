به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه در دو بخش همنوازی تنبور و موسیقی ردیف دستگاهی برگزار می شود، بخش نخست این کنسرت شامل تصنیف هایی چون" نقش خیال"، "طالب دیدار" ، "پیام مستان" و ضربی "بیداد، سوز وگداز" می شود.

بخش دوم این برنامه هم به اجرای تصنیف هایی چون "طلوع خورشید"، "نغمه ها" ، "دردانه" ، "آوای عشق" و "رند ومست" اختصاص دارد.

لازم به ذکر است امیر سیاوش پور، سید حمید اعتمادنیا، حامد زند کریم خانی، مریم تراب پرور، محسن تقی نژاد، شهریار محمدی وحسن بلبلی، بابک خادم لو، رضا گل محمدی، کیوان صمیمی، راضیه رفیعی نیا از جمله نوازندگان این گروه موسیقی هستند.