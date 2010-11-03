به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی و علی محمد آزاد روز چهارشنبه با صدور بیانیه ای خواستار حضور همگانی مردم سیستان و بلوچستان در راهپیمایی 13 آبان شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: 13 آبان از شکوهمندترین روزهای تاریخ انقلاب و برگ زرینی است که با رویش جوانه های سبز ایمان، فتوت، از خود گذشتگی و دشمن ستیزی تجلی پیدا کرده است.

این بیانیه می افزاید: این روز نقطه پیوند برگ های زرینی از تاریخ آزادگی ملت بزرگ ایران است.

در ادامه بیانیه آمده است: دستگیری و تبعید سلسله جنبان نهضت اسلامی ایران در پی به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون از سوی رژیم طاغوت، شهادت جمعی از دانش آموزان در تظاهرات اعتراض آمیز ضد استکباری و تسخیر و پاکسازی لانه جاسوسی آمریکا از وجود فتنه گران توسط دانشجویان پیرو خط امام (ره) از حوادث مهم این روز بزرگ است.

به منظور تجدید پیمان با رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بهره مندی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و سیاستهای دولت خدمتگذار و در راستای حفظ اسلام و دستاوردهای انقلاب برآنیم تا ندای توحیدی الله اکبر را با فریادهای ضداستکباری به گوش ملتهای آزادیخواه جهان برسانیم.

نماینده ولی فقیه و استاندار سیستان و بلوچستان از عموم مردم همیشه در صحنه استان دعوت کردند همچون گذشته با حضور پرشور و گسترده خود در راهپیمایی 13 آبان ماه به مدعیان دروغین مدافع حقوق بشر و آزادی اعلام کنند در راه حفظ اسلام، قرآن و انقلاب اسلامی هرگز از پای نخواهند نشست.