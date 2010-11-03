به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود جلب کرده است.

روزنامه عکاظ چاپ عربستان امروز در کاریکاتوری به پیروزی برخی اعضای جنبش تی پارتی در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا اشاره دارد که با پیروزی خود باعث ناراحتی باراک اوباما رئیس جمهور این کشور شده است. در این کاریکاتور تی پارتی به یک فنجان چای تشبیه شده است و حرارت بیش از حد آن به هنگام نوشیدن اوباما را آزرده است.

پایگاه خبری فلسطین الیوم نیز در کاریکاتور امروز خود به موضوع طرح عربستان سعودی برای حل بحران سیاسی عراق پرداخته است. در این کاریکاتور طرح عربستان سعودی به شکل تبر طائفه گرایی به تصویر کشیده شده است که که نظام تازه رشد یافته عراق را که به شکل یک شاخه گل طراحی شده هدف قرار داده است. این طرح با مخالفت اکثر گروه های سیاسی عراق به جز فهرست العراقیه مواجه شده است.

روزنامه الدستور چاپ اردن نیز در شماره امروز خود به انتخابات اردن و خرید آراء اشاره کرده است. در این کاریکاتور که با تیتر "خرید آراء..تطابق دیدگاه ها" به چاپ رسیده است یک انسان و یک الاغ به تصویر کشیده شده اند که در حال دست دادن به یکدیگر هستند. این تصویر بر این نکته تاکید دارد که وقتی خرید آراء در انتخابات وجود داشته باشد دیدگاه ها یکسان خواهند شد.

روزنامه القدس العربی چاپ لندن نیز حمله تروریست ها به کلیسای "سیده النجات" بغداد را موضوع بخش کاریکاتور خود قرار داده است. در این کاریکاتور یک کلیسا و یک مسجد در کنار هم به تصویر کشیده شده اند که نشان از همزیستی میان ادیان الهی دارد. بر روی کلیسا نوشته شده است: "برای کسانی که به شما بدی کردند دعا کنید" و روی مسجد نیز نوشته شده است:" کسی که غیرمسلمانی را بیازارد پس من دشمن او هستم". این تصویر حکایت از آن دارد که هیچ مشکلی بین مسیحیت و اسلام وجود ندارد و هر دو شعارشان یکی است.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز در شماره امروز خود به دادگاه بین المللی ویژه ترور "رفیق حریری" نخست وزیر اسبق لبنان پرداخته است. دادگاهی که سرنوشت لبنان در دستان قاضی آن قرار دارد.

روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودی نیز انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا را تیتر یک بخش کاریکاتور خود قرار داده است و در این تصویر جمهوریخواهان را به تصویر کشیده است که با تقلید از شعار تغییر باراک اوباما به دنبال پیروزی در انتخابات است و این موضوع اسباب نگرانی رئیس جمهور آمریکا را فراهم کرده است.