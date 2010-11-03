اقتصاد مالزی رشد بسیار خوبی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری برناما، "هیلاری کلینتون" در نمایشگاه شرکت هواپیمایی مالزی با مشارکت شرکتهای آمریکایی فعال در مالزی در سخنانی اعلام کرد: ارتباط موثر بین رهبری و مردم مالزی که این کشور را در مسیر مداوم رشد بالای اقتصادی قرار داده، واقعا تحسین برانگیز است.

کلینتون در پایان سفر سه روزه خود به مالزی، بیان داشت: مالزی و آمریکا اهداف بسیار مشابهی دارند و به همین دلیل باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا خواستار دو برابر شدن سطح صادرات در پنج سال آینده شده است.

وزیر امور خارجه ایالات متحده در سفر سه روزه خود به مالزی با معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه مالزی دیدار و سه تفاهمنامه با دولت مالزی در حوزه پژوهش و فناوری امضا کرد.

هیلاری کلینتون در طول سفر آسیا- اقیانوسیه خود تاکنون از کشورهای گوام، ویتنام، چین و کامبوج بازدید کرده و پاپوا گینه نو، نیوزیلند، استرالیا و ساموا مقاصد بعدی وی هستند.

وزیر امور خارجه آمریکا پس از این برنامه سفرش به مالزی را پایان داده و مقصد بعدی پرواز کرد.