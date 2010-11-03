به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح مدرسه 10 کلاسه دبستان حجاب و عفیفه شهرستان خرمدره افزود: احداث 10 هزار مدرسه قرآنی از جمله اقدامات عظیمی در کشور است که توسط دولت دهم در بحث آموزش و پرورش در حال انجام است.

وی اقدامات عمرانی دولت نهم و دهم را بی نظیر دانست و گفت: طیشش سال گذشته تحولات شگرفی در بحث آموزشی و علمی در کشور شکل گرفته است.

رئوفی نژاد با بیان این مطلب که عزت و افتخار کنونی ایران مدیون شهدا و بویژه 36 هزار شهید دانش آموز است افزود: علیرغم تمامی توطئه های خارجی و فتنه پس از انتخابات زلت و پوچی برای دشمنان نمایان و نقش آفرینی ایران در عرصه بین المللی افزون تر از گذشته شده است که نماد آن سخنان دکتر احمدی نژاد در سازمان ملل متحد بود.

دبستان حجاب و عفیفه با اعتباری بالغ بر 480 میلیون تومان دارای 1772 متر مربع زیر بنا است.

