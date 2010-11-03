به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در شرایط اخذ نشان مرغوبیت لازم است حفظ اصالت های گذشته، رعایت توازن رنگ و طرح و ظرافت در ساخت، حفظ محیط زیست، اثر پیام داشته باشد، پیوند گذشته به حال، ماد اولیه مرغوب، عدم استفاده از آلایندگی های زیست محیطی، سازنده باید در تولیدات خود مدنظر داشته باشد که خوشبختانه این شرایط در اغلب تولیدات صنایع دستی استان کرمانشاه وجود دارد.

سپهر، افزود: آثار انتخاب شده از استان علاوه بر دو اثر سالهای قبل که مهر اصلات نشان و مرغوبیت گرفتند و یک اثر لوح تقدیر گرفت، چهار اثر دیگر نیز از این استان موفق به دریافت نشان مرغوبیت و کیفیت کالا از جامعه جهانی یونسکو اخذ کردند که شامل موج بافی کار استاد عزیز سرداری، ساز سنتی کار استاد سعید ذولنوری و دو اثر زیور آلات سنتی متعلق به استاد یداله محمدی بودند.

وی افزود: خوشبختانه با توجه به تنوع کالاهای صنایع دستی سایر استانها در استان کرمانشاه توانستیم در کشور رتبه دوم نشان کیفیت و مرغوبیت از یونسکو بگیریم.

وی تصریح کرد: خوشبختانه رابطه صمیمی بین این معاونت و هنرمندان استان کرمانشاه ایجاد شده که باعث رونق و بهبهود وضعیت تولیدات گردیده است.

سپهر افزود: از استان کرمانشاه 18 اثر در بررسی استانی به مرحله کشوری راه یافت و در مرحله کشوری 16 اثر برای قضاوت یونسکو انتخاب گردید که از بین آنها امسال نیز چهار اثر نشان مرغوبیت جامعه جهانی از یونسکو دریافت کرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: داوران یونسکو از مالزی، ازبکستان و هند بودند و هر دو سال یکبار آثار جهان را برای دریافت نشان مرغوبیت کالا بررسی می کنند و سه سال است که جمهوری اسلامی ایران به عضویت درآمده است.