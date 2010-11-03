ایران عضویت در کمیته جوانان فدراسیون جهانی بوکس را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون جهانی بوکس آماتوری روز چهارشنبه در آلماتی قزاقستان برگزار شد که طی آن احمد ناطق نوری، رئیس فدراسیون بوکس ایران، که کرسی عضویت در کمیته جوانان فدراسیون جهانی را در اختیار داشت، با حاضر نشدن در محل انتخابات و نامزد نکردن خود، این سمت را از دست داد.

بر پایه این گزارش، "کیم وو" از تایوان برای چهار سال آینده در سمت خود به عنوان رئیس جهانی این فدراسیون ابقا شد. وی با 106 رای و در حالی که هیچ رقیبی برای احراز این سمت نداشت در سمت خود باقی ماند.

بر پایه این گزارش، "چانگ" از چین به عنوان رئیس کنفدراسیون بوکس آماتوری آسیا انتخاب شد ضمن اینکه "غفور" از ازبکستان هم به سمت نایب رئیس اجرایی فدراسیون جهانی منصوب شد.

در کمیته اجرایی فدراسیون جهانی، افرادی از آسیا و از کشورهای سریلانکا، سوریه، امارات و هندوستان به چشم می خورند اما نامی از ایرانی ها در میان نیست.