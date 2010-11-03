انتقاد برخی نمایندگان به تصمیم مجلس درباره افزایش سن و سابقه بازنشستگی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از آنکه نمایندگان مجلس با رای به اخطار قانون اساسی دو بند از ماده 30 برنامه پنجم توسعه که مربوط به بیمه های اجتماعی بود را حذف کردند تعداد دیگری از نمایندگان نسبت به این تصمیم رئیس مجلس انتقاد کرده و تذکراتی را بیان کردند.

بر اساس این گزارش جمشید انصاری نماینده زنجان طی تذکری خطاب به لاریجانی گفت: شما نمی توانید مغایرت قانون اساسی را وارد بدانید و آن را به رای بگذارید در حالی که شما دو بند از برنامه را مغایر با شرع اعلام کردید در حالی که این اجازه به شما داده نشده است که در مورد مغایرت با شرع اظهار نظر کنید.

وی گفت: این شورای نگهبان است که مغایرت قوانین با شرع را تشخیص می دهد چرا که ممکن است شما اشتباه کنید.

لاریجانی در پاسخ به انصاری اظار داشت: درست است که مخالفت طرح ها و لوایح با قانون اساسی و شرع را شورای نگهبان تشخیص می دهد اما ما به رعایت شرع و قانون معتقدیم.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری نیز در تذکری یادآور شد: مجلس نمی تواند قوانین مغایر با قوانین شرع و اصول و احکام را تصویب کند اما تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان است این به مصلحت مجلس نیست که رئیس مجلس در این باره اظهار نظر کند.

لاریجانی در پاسخ به یوسف نژاد گفت: مجلس نمی تواند احکامی را وضع کند که با اصول شرع مغایر باشد مثل اینکه تصمیم بگیریم در طول برنامه پنجم کشف حجاب شود.

رضا عبداللهی نماینده ماهنشان و عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق در تذکری با استناد به ماده 181 آیین نامه داخلی مجلس از عملکرد رئیس مجلس در نحوه حذف بندهایی از ماده 30 برنامه انتقاد کرد و گفت: اولین اختیاری که آیین نامه به رئیس مجلس داده اصلاح ویا پیشنهاد است اما شما بلافاصله سراغ حذف بندها رفتید درحالی که می توانستید آنها را به کمیسیون تلفیق ارجاع کنید.

لاریجانی در پاسخ به عبداللهی گفت: پیشنهادی در این زمینه وجود نداشت لذا حذف این بندها را پذیرفتیم اگر حذف این دو بند به تصویب نمی رسید آنگاه به کمیسیون تلفیق فرستاده می شد.