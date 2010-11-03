به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در حاشیه نشست عصر امروز باشگاه پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما وارث مجموعه‌ای هستیم که طلبکاران بسیاری از سالهای گذشته دارد. هنوز مسابقات شروع نشده ما 507 میلیون بدهکاریم. سال گذشته هم بیش از یک میلیارد تومان از منابع درآمد از حق پخش، بلیت فروشی و تبلیغات دور زمین به بدهکارانمان واگذار شده است.

وی با بیان اینکه سازمان لیگ در پرداخت این بدهی‌ها سلیقه‌ای عمل می کند، افزود: متاسفانه در این مدت ابتدا بدهی‌ نفراتی پرداخت شده است که شکایت آنها باعث کسب امتیاز از پرسپولیس نشود. سازمان لیگ به جای اینکه بدهی جوانانی که برای ما زحمت کشیده‌اند و یا مطالبات کادرفنی پیشین را پرداخت کند، به افرادی پول داد که مطالباتشان هیچ ضرری برای باشگاه نداشت و می‌توانستند بدهی های آنها را دیرتر پرداخت کنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در این خصوص اضافه کرد: سال 86 به علت همین بدهی‌ها 6 امتیاز از پرسپولیس کسر شد و در حال حاضر وینگادا که سال 87 مربی پرسپولیس بود و با نظر دوستان هیئت مدیره و مدیرعامل وقت قرارداد مالی‌اش امضا شد، با توجه به این که پرتغالی است شکایتی از ما تنظیم کرده و این احتمال وجود دارد این اتفاق باعث جریمه مالی یا جرایم دیگری برای پرسپولیس شود. اما ما تلاش کردیم وی از شکایتش صرف نظر کند.

وی اضافه کرد: ایشان با رایزنی ما در حال حاضر از جریمه صرفنظر کرده و تنها پول خود و کادرفنی‌اش را می خواهد. ما باید 348500 دلار به ایشان و دو دستیارش پرداخت کنیم تا از گزند کسر امتیاز و مشکلات دیگر در امان باشیم. اگر ایشان 140 هزار دلار دیگر را بخواهند باید عددی حدود 500 هزار دلار به ایشان پرداخت کنیم. این لطفی است که شامل حال ما شده و ما علاوه بر مشکلات خودمان باید بدهی‌های گذشته را هم جبران کنیم.

کاشانی با بیان اینکه طی روزهای گذشته نامه‌ای که به امضای نبی آراسته شده به باشگاه ارسال شده که بابت بدهی های سال 87 باشگاه به تیم فوتسال از تیم امسال ما 3 امتیاز کسر می‌شود. این اتفاقات در شرایطی برای ما پیش می‌آید که مشکلات خودمان هم زیاد است. ما پولی دریافت نمی‌کنیم و مبلغی از درآمدهایی مانند حق پخش، تبلیغات محیطی و بلیت فروشی به حساب باشگاه نمی‌آید. من درآمدی ندارم و باید این پولها را هم پرداخت کنم و در غیر این صورت امتیازهایی که یک امتیاز یک امتیاز جمع کرده‌ایم به راحتی از ما کسر می‌شود.

وی اضافه کرد: ما هم سال گذشته تیم داشتیم و تیم‌داری کردیم اما امروز هیچکسی از بابت سال گذشته از ما طلبکار نیست. ما حقوق و قراردادها را پرداخت کردیم و حتی پاداش قهرمانی را هم به کادرفنی و بازیکنان داده‌ایم. در حال حاضر فقط دو نفر از ما طلب دارند که یکی میثم بائو است که 50 میلیون بابت رضایت‌نامه از ابومسلم از ما می‌خواهد و دیگری میثاق معمارزاده که اعتقاد دارد ما باید هزینه عمل این بازیکن که 80 میلیون شده است را پرداخت کنیم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه نهادهای نظارتی سازمان تربیت بدنی و مدیرانی که سالهای بعد در پرسپولیس حضور می‌یابند طوری هزینه کنند که بدهی‌های آنها برای مدیران بعدی باقی نماند، اظهار داشت: ما امیدواریم مدیران براساس درآمدها هزینه کنند ما هم با بازیکنان قرارداد بستیم و نفرات خوبی را جذب کردیم اما هزینه‌های ما غیرمعقول نبود که نتوانیم آن را پرداخت کنیم.

وی در خصوص انتخاب کاپیتان‌های پرسپولیس اظهار داشت:‌ در همه جا سه روش برای انتخاب وجود دارد. ابتدا سرمربی تیم هر کسی را صلاح بداند انتخاب می‌کند یا در اروپا با نظرسنجی بازیکنان کاپیتان انتخاب می‌شود اما در پرسپولیس بحث سوم که کسوت است دلیل انتخاب کاپیتان‌هاست. البته ما اختیار کامل به سرمربی تیم داده‌ایم و ایشان اگر فردا صبح صلاح بدانند روش دیگری را در نظر بگیرند نه من بلکه همه تیم تابع آن خواهند بود.

وی اضافه کرد: امروز باقری کاپیتان اول، شیث رضایی کاپیتان دوم و حقیقی کاپیتان سوم تیم است. علی دایی هم این نظر را داشت برای اینکه بازیکنان مراحل حرفه‌ای را طی کنند و در بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا باید کاپیتان تیم در نشست خبری حضور داشته باشد برای هر نشست خبری یکی از بازیکنان را می‌آوریم که پس از باقری و شیث امروز نوبت حقیقی رسید. این آموزشی است که علی دایی به ما داده و می‌تواند به حرفه‌ای شدن بیشتر باشگاه و بازیکنان کمک کند.

وی با تاکید بر اینکه در تقسیم بندی کاری باشگاه پرسپولیس وی کاری به داخل زمین ندارد و مسایلی که در زمین رخ می‌دهد به کادرفنی و سرمربی مربوط است، افزود: کارهای بیرون زمین و پشتیبانی‌ها به ما مربوط می‌شود و اینکه بخواهیم در مسایل فنی اعمال نظر کنیم چنین چیزی وجود ندارد. من به این موضوع اعتقاد دارم که مدیر، سرپرست و کادر فنی یک تیم سرمربی است نه اینکه امروز دایی سرمربی پرسپولیس است این را بگویم بلکه این اعتقاد من است .

وی گفت: دایی امروز یکی از معروف‌ترین افراد فوتبالی ایران است که مراحل ترقی را یک به یک سپری کرده و در فیفا و AFC مطرح است. ما سعی می‌کنیم از راهنمایی‌های خوب ایشان برای اینکه باشگاه‌مان به سمت حرفه‌ای شدن پیش برود استفاده کنیم تا در ایران و آسیا و حتی جام باشگاه‌های جهان بتوانیم حرفه‌ای بودن فوتبال باشگاه‌مان را علنی کنیم.

کاشانی در پایان در خصوص آخرین وضعیت شیث رضایی گفت: این مسئله بر عهده دایی است ایشان همه حرفهای شیث را شنید و طی روزهای آینده نظرش را اعلام می‌کند تا کمیته فنی در خصوص این بازیکن تصمیم گیری کنیم.