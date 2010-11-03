هدفمندکردن یارانه ها دستاوردهای عظیمی در پی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی چراغیان ظهر چهارشنبه در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و واحدهای تولیدی استان لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در کشور اظهار داشت: باید همه مردم در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها همکاری لازم را با دولت داشته باشند.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، خاطرنشان کرد: باید ابزار لازم را در راستای اجرای این قانون در کشور مهیا کرد که یکی از این ابزارها آگاهی بخشی به همه مردم در این زمینه است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر اقتصاد کشور یک اقتصاد بیمار محسوب می شود، عنوان کرد: این یک واقعیت است که اقتصاد کشور جوابگوی نیازهای جامعه نیست.

هدفمند کردن یارانه ها درمان اقتصاد بیمار کشور است

چراغیان با تاکید بر اینکه باید این اقتصاد بیمار در کشور اصلاح شود، بیان داشت: قانون هدفمند کردن یارانه ها در راستای اصلاح اقتصاد بیمار کشور مورد تصویب قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از 110 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور به صورت غیر هدفمند توزیع می شود، یادآور شد: این موضوع باعث شده است که ما با افزایش قیمت کالا و بالا رفتن سرانه یارانه در کشور مواجه شویم.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان با اشاره به پرداخت بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در سال، خاطرنشان کرد: این در حالیست که سالانه بیش از چهار هزار میلیارد تومان یارانه آرد و نان در کشور پرداخت می شود.

چراغیان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از70 درصد یارانه ها در کشور نصیب 30 درصد مردم یعنی طبقه مرفه و سه دهک برخوردار کشور می شود، عنوان کرد: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور به منظور ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه است.

کشور 72 میلیون نفری ایران به اندازه 750 میلیون نفر انرژی مصرف می کند

وی با اشاره به مصرف حاملهای انرژی در کشور، بیان داشت: در حال حاضر کشور ایران 17 برابر کشور ژاپن و هشت برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان یادآور شد: در حال حاضر کشور 72 میلیون نفری ایران به اندازه 750 میلیون نفر انرژی مصرف می کند.

چراغیان با بیان اینکه همچنین در حال حاضر کشور ایران سه برابر حد استاندارد مصرف برق دارد، خاطرنشان کرد: میزان مصرف برق در ایران به اندازه 200 میلیون نفر است.

وی با اشاره به اینکه ممکن است اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تبعاتی را نیز به همراه داشته باشد، عنوان کرد: اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به طور حتم دستاوردهای عظیمی دارد که کارایی نظام اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.