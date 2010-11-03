دولت مجاز به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس در بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم توسعه در فصل بیمه های اجتماعی دولت را مجاز کردند نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل 3 لایه مساعدت های اجتماعی (شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی)، بیمه های اجتماعی پایه (شامل مستمری های پایه و بیمه های درمانی پایه) و بیمه های مکمل (بازنشستگی و درمان) با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام کند.

آیین نامه اجرای این ماده به تصویب هیئت وزیران می رسد.