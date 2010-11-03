تیم ملی ووشو در گوانگجو توقعات را برآورده می کند

رسول صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: رشته ووشو از جمله رشته‌های جوان کشور است اما در یکی دوسال اخیر با حضور علی نژاد در راس فدراسیون دستخوش دگرگونی‌های خوبی شده است.

صادقی با گلایه از برخی رسانه‌ها که فضای اردوهای تیم ملی و موفقیت‌های ملی پوشان را تحت تاثیر مسائل درونی و مشکلات خود با فدراسیون کرده اند، افزود: علی نژاد چهره موفقی است که با انتقادهای جهت دار عده‌ای تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد.

وی آمادگی تیم ملی را در سطح بسیار مطلوبی توصیف و گفت: به طور قطع در بازیهای آسیایی این تیم فرصت عرض اندام خواهد یافت و انتظارات همه از جمله منتقدان را برآورده خواهد کرد.

ملی پوش ووشو کشورمان از فرشاد عربی، احسان پیغمبری در تالو از بختهای مسلم کسب مدال نام برد و در بخش ساندا نیز با توجه به اینکه در حوزه تخصص من نیست نمی‌توان نظری درخور توجه و کارشناسانه ارائه دهم.

صادقی همچنین به حضور دوباره مونینگ مربی شایسته چینی و تاثیرگذار در تالو ایران به نیکی یاد و تاکید کرد: به طور قطع این خواست فدراسیون در به خدمت گرفتن این مربی خوشنام در دنیای ووشو، به پیشرفت این رشته در جمهوری اسلامی ایران کمک شایان توجهی خواهد کرد.

وی در پایان از هماهنگی‌های به عمل آمده با فدراسیون در خصوص گسترش رشته مفرح و آرامش بخش تای چی در استان به خصوص شهر اصفهان خبر داد و گفت: تای چی ایران نیازمند حمایت است و در این صورت این رشته را با پیشرفت قابل ملاحظه ای در اصفهان و کشور خواهیم رساند.