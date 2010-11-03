هدفمندی یارانه ها موجب رونق اقتصادی استانهای کم برخوردار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد رضا ملکی راد ظهر چهارشنبه در نشست تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و واحدهای تولیدی لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای قانون هدفمندکردن یارانه اظهار داشت: هر کشوری دارای منابع محدودی است و باید این منابع مدیریت شوند.

وی با بیان اینکه هنر مدیران در راستای مدیریت منابع برنامه ریزی در این زمینه است، خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور ایران جزء کشورهایی است که اتلاف منابع فراوانی در آن صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با اشاره به اجرای طرح تحول اقتصادی در کشور، عنوان کرد: اجرای طرح تحول اقتصادی در راستای استفاده درست از منابع است.

ملکی راد با بیان اینکه یکی از هدفهای اجرای طرح تحول اقتصادی هدفمند کردن یارانه هاست، بیان داشت: البته هدفمند کردن یارانه ها به معنی قطع یارانه نیست بلکه مدیریت یارانه هاست.

وی با اشاره به اینکه استان لرستان جزء استانهای کمتر توسعه یافته کشور است، یادآور شد: اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها به نفع لرستان است زیرا در راستای اجرای این طرح هم یارانه های نقدی در اختیارمردم لرستان قرار می گیرد و هم با توجه به اینکه بخش عمده ای از مردم تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند به این افراد یارانه غیر نقدی نیز تعلق می گیرد.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان با بیان اینکه در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها به استانهای کم برخوردار و کمتر توسعه یافته کمکهای مالی و غیر مالی می شود، خاطرنشان کرد: به طور حتم اجرای این طرح در استانهای کمتر توسعه یافته رونق اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

وی بیان داشت: به عنوان مثال وزارت بازرگانی بسته های حمایتی در راستای جلوگیری از متضرر شدن توزیع کنندگان کالا را در کشور تدوین کرده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان یادآور شد: در حال حاضر 16 قلم کالا در کشور وجود دارند که بدون یارانه تولید می شود و باید در راستای مدیریت این منابع اقدامات لازم انجام شود.