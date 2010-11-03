به گزارش خبرنگار مهر، در این نامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته آمده است: "اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران زمانی که برای انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و اجرایی خود به محل دانشکده ها مراجعه کردند با خبر بهت آور انحلال دانشگاه خود با قدمت 35 ساله فعالیت آموزشی و پژوهشی مواجه شدند. "

این افراد در نامه خود سئوالاتی را در 9 بند مطرح کرده و یادآور شده اند: اعلام خبر در ساعت 30/19 عصر جمعه 7 آبان از طریق سایت وزارت بهداشت چه مفهومی داشته است.

در این نامه همچنین با اعتراض به نحوه برخورد با اعضای هیئت علمی و تغییرات شتاب زده همچون جابجایی و برکناری مسئولان و معاونان، تغییر نام، کندن سر در، تغییر سایت و سایر موارد، این مسائل را توهین آمیز برشمردند و خاطرنشان کردند: اتخاذ تصمیم در پشت درهای بسته و نادیده گرفتن شدن مقام علمی، اجتماعی و فرهنگی 724 عضو هیئت علمی که غالباً دارای رده های شناخته شده آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جامعه بین المللی هستند، آیا معنایی جز بی حرمتی، بی هویت کردن و توهین به این اعضا را نداشته است.

این افراد در بخش دیگری از این نامه با اشاره به افتخارات دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه پژوهش و کسب بالاترین رشد علمی در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور، قدمت 40 ساله چهار دانشکده این دانشگاه و کسب رتبه برتر در ارزیابی آموزشی، انحلال و تغییر نام، سردر، آرم و سایت دانشگاه را نادیده انگاشتن این تلاشها اعلام کردند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در این نامه از رئیس جمهور پرسیده اند: " آیا به اعتقاد جنابعالی نادیده گرفتن حقایقی از جمله گستره موفقیت آمیز آموزشی، درمانی و پژوهشی علوم پزشکی ایران، حضور 724 عضو هیئت علمی و تعداد زیاد دانشجویان و کارمندان این عرصه از خدمت و "منحل نمودن دانشگاه" که در اقدامی سریع و به منظور تلطیف فضا به سرعت به "ادغام" تغییر و تعبیر یافت، در راستای تحقق چشم انداز 20 ساله کشور است."

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.