تشکلهای کارگری و کارفرمایی نگران هدفمندی یارانه ها نباشد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حامد ویسکرمی ظهر چهارشنبه در نشست با تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و واحد های تولیدی لرستان در سخنانی با اشاره به اجرای طرح قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور، اظهار داشت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب شکوفایی و توسعه کشور در همه زمینه ها می شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی دولتها فراهم کردن شرایط رفاه عمومی و اجتماعی در کشور است، خاطرنشان کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها در راستای اجرای عدالت اجتماعی در کشور اجرایی می شود.

مدیر کل کار و امور اجتماعی استان لرستان با تاکید بر اینکه باید میان همه دهکهای جامعه عدالت اجتماعی به یک اندازه تحقق یابد، عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات دولت در این راستا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه هاست.

ویسکرمی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر حدود 80 درصد از یارانه ها در کشور در راستای مصرف گرایی و ترویج آن صرف می شود، بیان داشت: این در حالیست که باید یارانه در کشور در راستای سرمایه گذاری و اشتغال پایدار هزینه شود.

وی با اشاره به اینکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در راستای ایجاد اشتغال پایدار و ارزش افزوده تصویب شده است، یادآور شد: به طور حتم اگر این قانون اجرا شود اقتصاد کشور شکوفا خواهد شد.

مدیر کل کار و امور اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه در حال حاضر قانون هدفمندکردن یارانه ها در همه کشورها اجرا می شود، خاطرنشان کرد: همه اقتصادانان و متخصصین اقتصادی در کشور معتقدند که اجرای این قانون به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

ویسکرمی با بیان اینکه به هر حال ممکن است در اجرای این قانون در اوایل کار مشکلات و تبعات منفی وجود داشته باشد، عنوان کرد: خوشبختانه دولت برای جلوگیری از ایجاد مشکلات احتمالی برنامه ریزیهای لازم را انجام داده است.

وی خطاب به تشکلهای کارگری و کارفرمایی و اصناف در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، بیان داشت: مطمئن باشید دولت در راستای حمایت از این تشکلها اقدامات لازم را انجام خواهد داد.