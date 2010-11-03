به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر" در تحلیلی با اشاره به نتیجه انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا نوشت: تنها دو سال بعد از روی کار آمدن دموکراتها در آمریکا بار دیگر جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان این کشور اکثریت را به دست آوردند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: حالا باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا باید طرز فکر خود را عوض کند و با مخالفان جمهوریخواه دوباره قدرت گرفته که ورود وی به کاخ سفید را به عنوان یک تصادف سیاسی تلقی می کردند و حالا می خواهند در سایه نفوذ سیاسی تی پارتی سخت تر از قبل وارد میدان شوند رابطه سیاسی برقرار کند.

در ادامه آمده است: تقسیم جدید قدرت در واشنگتن که در آن جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان حکومت می کنند و دموکراتها در سنا و کاخ سفید قدرت دارند احتمالا منجر به یک توقف سیاسی در آمریکا خواهد شد.

به این ترتیب این آرایش سیاسی جدید در آمریکا به جای اینکه به این قدرت جهانی متزلزل که شهروندان آن از نگرانی و ترس از شکست رنج می کشند کمکی کند می تواند به هرج و مرجهای جدیدی منجر شود.

در پایان این مطلب آمده است: در این بازی نه تنها رئیس جمهوری این کشور قرار دارد بلکه آینده ایالات متحده با توجه به بسیاری مسائل حل نشده ای که پیش رو دارد در خطر است. اگر جمهوریخواهان بعد از این پیروزی در حکومت اوباما هیچ مسئولیت سیاسی را بر عهده نگرفته و از آن سر باز بزنند و همه چشمها به انتخابات ریاست جمهوری 2012 دوخته شود حکومت کردن در واشنگتن غیر ممکن خواهد شد. چنین شرایطی عواقب وخیمی برای آمریکا به دنبال خواهد شد.