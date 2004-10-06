  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۸:۴۴

در چهارمين جشنواره فرهنگي هنري عذرا

از گوهر خيرانديش و لادن مستوفي تقدير مي شود

در چهارمين جشنواره فرهنگي هنري عذرا از گوهر خيرانديش و لادن مستوفي بازيگران سينما، تئاتر و تلويزيون تقدير به عمل مي آيد.

به گزار خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره عذرا از گوهر خيرانديش بخاطر بازي در فيلم سينمايي رسم عاشق كشي و لادن مستوفي بازيگر فيلم سينمايي تندر و سريال تلويزيوني خانه اي در تاريكي به جهت ايفاي نقش هايي كه فراز و نشيب زندگي زن روستايي و عشايري را به تصوير كشيده اند تقدير مي شود.

در دوره هاي گذشته اين جشنواره از فرخ لقا هوشمند، مرجان محتشم و كتايون رياحي در همين راستا تقدير به عمل آمده بود.

بر اساس اين گزارش ، چهارمين جشنواره فرهنگي هنري عذرا توسط دفتر امور زنان روستايي و عشايري معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي و موسسه شقايق روستا و همكاري انجمن مستندسازان، گروه تلويزيوني جهاد، سازمان امور عشاير، سازمان مركزي تعاون روستايي در دو بخش اصلي و جنبي برگزار مي شود.

بخش اصلي اين جشنواره شامل مسابقه فيلم، فيلمنامه، نمايشنامه و عكس است و در بخش جنبي نمايشگاهي از عكس، صنايع دستي، رسانه هاي ترويجي و تقدير از الگوهاي موفق زن و دختر روستايي برپا مي شود.

گفتني است اين جشنواره 23 مهرماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.

 

کد مطلب 118458

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها