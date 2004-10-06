از گوهر خيرانديش و لادن مستوفي تقدير مي شود

به گزار خبرگزاري " مهر" به نقل از روابط عمومي جشنواره عذرا از گوهر خيرانديش بخاطر بازي در فيلم سينمايي رسم عاشق كشي و لادن مستوفي بازيگر فيلم سينمايي تندر و سريال تلويزيوني خانه اي در تاريكي به جهت ايفاي نقش هايي كه فراز و نشيب زندگي زن روستايي و عشايري را به تصوير كشيده اند تقدير مي شود.
در دوره هاي گذشته اين جشنواره از فرخ لقا هوشمند، مرجان محتشم و كتايون رياحي در همين راستا تقدير به عمل آمده بود.
بر اساس اين گزارش ، چهارمين جشنواره فرهنگي هنري عذرا توسط دفتر امور زنان روستايي و عشايري معاونت ترويج و نظام بهره برداري وزارت جهاد كشاورزي و موسسه شقايق روستا و همكاري انجمن مستندسازان، گروه تلويزيوني جهاد، سازمان امور عشاير، سازمان مركزي تعاون روستايي در دو بخش اصلي و جنبي برگزار مي شود.
بخش اصلي اين جشنواره شامل مسابقه فيلم، فيلمنامه، نمايشنامه و عكس است و در بخش جنبي نمايشگاهي از عكس، صنايع دستي، رسانه هاي ترويجي و تقدير از الگوهاي موفق زن و دختر روستايي برپا مي شود.
گفتني است اين جشنواره 23 مهرماه سال جاري در تهران برگزار مي شود.
نظر شما