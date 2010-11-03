به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سیزدهم آبان نقطه پیوند برگهای زرینی از تاریخ آزادگی ملت بزرگ ایران است.

دستگیری و تبعید امام خمینی(ره) در پی به تصویب رساندن لایحه کاپیتولاسیون از سوی رژیم طاغوت، به منزله آتشی بود که در خرمن حاکمیت اهریمنی افتاد و انقلاب اسلامی را در مسیر تازه‌ای افکند.

همچنین در آغازین سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی همان پیر فرزانه بود که حرکت هوشمندانه دانشجویان مسلمان را در تسخیر لانه جاسوسی شیطان بزرگ آمریکای مستکبر، تایید فرموده و آن را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب بهمن 57 دانست.

جنبش دانشجویان پیرو خط امام باعث شد صدای آزادیخواهی و استکبار ستیزی ملت ایران به گوش جهانیان برسد و این چنین بود که سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفت.

سازمان تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی که مصداق کامل و بارز آن در دنیای امروز، دولت آمریکاست، بر لزوم وحدت ملت‌های اسلامی بویژه ملت مسلمان ایران در برابر دسیسه‌های استکبار تأکید می‌ورزد.