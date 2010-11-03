به گزارش خبرگزای مهر به نقل ازخبرگزاری رویترز، "ایاد علاوی" در موضعی سوال برانگیز تاکید کرد: فکر نمی کنم که با توجه به حضور"نوری المالکی" نخست وزیر عراق و رقیبان دیگر روند تشکیل دولت موفق شود.

رئیس فهرست العراقیه افزود: به این نتیجه رسیده ایم که گزینه اصلی ما مخالفت است و ما درحال اتخاذ تصمیم نهائی دراین باره هستیم.

وی مدعی شد: ما نمی توانیم شاهد تحریف تاریخ باشیم و با موضوعی موافقت کنیم که امکان موفقیت آن وجود ندارد.

شایان ذکر است که ازمارس گذشته که انتخابات درعراق برگزار شده است سیاستمداران این کشور هنوز نتوانسته اند به توافقی درباره انتخاب نخست وزیر برسند فهرست العراقیه که بر دخالت خارجی درعراق تاکید دارد با اتخاذ مواضع دو پهلو درشکست این روند نقش به سزایی داشته است.