اجرای 45 پروژه زیرساختی توسعه صادرات در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بابک افقهی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم روز ملی صادرات در جمع خبرنگاران افزود: استفاده از ظرفیتهای بالقوه بنادر و مبادی توسعه ای در استان ها از برنامه های اساسی سازمان توسعه تجارت در سفرهای استانی است.

وی خاطرنشان کرد: در دور نخست سفر دولت به استانها، 32 پروژه زیرساختی با اعتباری بالغ بر 70 میلیارد ریال و در سفر دوم دولت 13 پروژه با اعتباری قریب به 51 میلیارد ریال توسط سازمان توسعه تجارت ایران برای کمک به زیرساخت توسعه صادرات استان ها اختصاص یافته است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید از محل صادرات غیرنفتی بتوانند نقش اثرگذاری در منطقه داشته باشند، تصریح کرد: حمایتهای کجدار و مریض سازمان توسعه تجارت ایران به صادرکنندگان کافی نیست.

افقهی با بیان اینکه 520 دوره آموزشی بازاریابی خارجی برای 30 هزار فعال اقتصادی و بخش خصوصی کشور در سال گذشته برگزار شده است، یادآور شد: 300 هزار نفر ساعت فعالیت اطلاع رسانی برای تقویت توسعه صادرات صورت گرفته است.

وی با اعلام این مهم که تمهیداتی از سوی سازمان توسعه تجارت ایران برای تسهیل فرآیندهای صادراتی در مجموعه احکام پیشنهادی سازمان در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده است افزود: توسعه برند سازی بنگاه ها و تقویت حضور کالای ایرانی با برندی جهانی در بازارهای هدف در این بسته ارائه شده به مجلس مدنظر قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری سخنانش با اشاره به در پیش بودن اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در کشور افزود: در حال ورود به احرای بزرگترین و مهم ترین اصلاحات اقتصادی طول تاریخ کشور هستیم که بدین منظور ستاد هماهنگی طرح هدفمندی یارانه ها با هدف کنترل و پایش بازار داخلی در سازمان تشکیل شده است.

افقهی با اشاره به اینکه در بخش تجارت خارجی آخرین اخبار و اطلاعات و بررسی روند تجارت خارجی برای تجار و فعالان اقتصادی لحاظ شده است اظهار داشت: در این راستای چهار هزار میلیارد تسهیلات بلاعوض به صادرکنندگان اعطا می شود.

وی همچنین از اختصاص اعتبار 500 میلیارد ریالی در قالب وجوه اداره شده برای تسهیلات نرخ هفت درصدی به صادرکنندگان در راستای خسارات احتمالی هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: این اقدامات بدین واسطه بوده که در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها محافظت و حمایت ویژه ای از صادرات کشور شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران میزان مصرف انرژی در ایران را بالا دانست و تصریح کرد: مردم ایران چهار برابر کشورهای جهان انرژی مصرف می کنند.

به گفته افقهی، بالغ بر 106 میلیارد دلار هزینه سالانه بخش انرژی در کشور بوده که 40 درصد هدر رفت انرژی کشور متعلق به بخش خانگی و اداری است.

وی افزود: بندر امیرآباد به عنوان بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر در جهت صادرات همه گونه همکاری را برای انجام فعالیت های زیرساختی صورت خواهد داد.

وی بیان داشت: قصد داریم کانتینرهای یخچال دار و کشتی های مجهز به ترانزیت کالا را در بندر امیرآباد راه اندازی کنیم.