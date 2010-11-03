سالانه دو میلیون تن محصولات کشاورزی در زنجان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه بین المللی مرغداری، دامپروری، شیلات و آبزیان و همچنین سومین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، کشاورزی و صنایع وابسته در محل نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان افزود: حدود1.3 دهم درصد از مساحت و3.5 درصد از کل اراضی زیر کشت کشور در استان زنجان قرار دارد و این شاخص ها نشان می دهد که ظرفیت خوبی برای فعالیت در بخش کشاورزی استان وجود دارد.

وی ادامه داد: نکته اساسی این است که 80 درصد از اراضی تحت کشت استان به صورت دیم کشت می شود و 20 درصد دیگر نیز به صورت کشت آبی انجام می گیرد.

کریمی افزود: با توجه به جمعیت حدود یک میلیونی استان، 50 درصد از کل تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز است و به طرق مختلف به سایر استانهای کشور و همچنین دیگر کشورها صادر می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، گفت: با اقداماتی که به صورت سالانه انجام می شود، برنامه هایی برای مهار آب های سطحی استان در دست اجراست به گونه ای که بیش از 90 درصد ظرفیت آبی که قابلیت ذخیره دارند، در قالب احداث سدهای مختلف مهار خواهند شد و با انجام این کار، این امکان ایجاد خواهد شد تا در مدت پنج سال آینده، حجم وسیعی از اراضی دیم استان به اراضی آبی تبدیل شود.

کریمی توسعه آبیاری به روش های مکانیزه را خواستار شد و گفت: در صورت اینکه بتوان این روش از آبیاری را در استان اجرا کرد با حداقل راندمان، بیشترین استفاده از منابع آبی صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه هم اکنون 15 هزار هکتار از اراضی طارم به کشت زیتون اختصاص دارد، گفت: البته برنامه ریزی هایی صورت گرفته است که 15 هزار هکتار دیگر نیز در طرح توسعه باغات زیتون در اراضی شیب دار به این رقم اضافه شود تا میزان اراضی طارم را که مهد تولید زیتون است، از رقم فعلی به دو برابر افزایش دهیم.