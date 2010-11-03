به گزارش خبرنگار مهر، صادقعلی موحدمنش در نخستین روز همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه در مجتمع رفاهی نیروی انتظامی مازندران در ساری افزود: برگزاری همایش فقه و مسائل مستحدثه به پشتوانه حوزه های علمیه و دانشگاه ها ی کشور در جهت تحقق آرمان ها و دغدغه های علما و امام راحل و منویات رهبر معظم انقلاب بوده است.

وی اظهار داشت: دانش فقه به عنوان یک وجه تمایز بسیار مهم در جامعه و تمدن اسلامی از زمان رسول مکرم اسلام ابلاغ و پایه گذاری شده و رشد پیدا کرد.

موحدمنش یادآور شد: در طول 50 سال اخیر با توجه به طرح نظریه حکومت اسلامی حضرت امام (ره)، دانش فقه از اعتبار بالایی برخوردار شده اما هنوز در آغاز راه هستیم و نیازمند توجه بیشتر است.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران با بیان اینکه تجربه دنیا در مکاتب مختلف نشان دهنده این است اگرچه مکاتب مادی در حوزه های تکنولوژی با پیشرفت همراه بوده تصریح کرد: اما قدرت پاسخگویی به نیازهای اساسی فطری انسان را ندارند.

وی با اشاره به اینکه تفکر انسان مادی امروز به مرز بحران رسیده افزود: مشکلات مختلف جوامع امروز در سطح جهان ناشی از عدم توجه به انسان بر مبنای فطرت الهی است .

موحدمنش خاطرنشان کرد: با قاطعیت اعلام می کنم که امکان تحقیق و مطالعه و بررسی بر اساس مبانی فقه اسلامی با رویکرد نوین با متودولوژی های علمی فراهم شده و می توانیم به پشتوانه این همایش شروع مناسبی در سال های آینده داشته باشیم.

وی یادآور شد: به جرات می توان عنوان کرد در هزاره سوم فقه اسلامی و با پشتوانه قدرت لایزال الهی از ظرفیت بالایی در پاسخگویی به نیازهای بشری برخوردار است.

نخستین همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سراسر کشور از صبح امروز در ساری آغاز به کار کرده و تا عصر پنجشنبه ادامه دارد.