به گزارش خبرنگار مهر در کیش، رضا مسرور بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: روابط اقتصادی منطقه آزاد کیش با کشور ارمنستان گسترش خواهد یافت.

وی بیان داشت: منطقه آزاد کیش و ارمنستان پس از بحث و بررسی در خصوص همکاریهای دو جانبه در ارتباط با ایجاد بانک مشترک و تأسیس بانکهای خصوصی، ایجاد شرکت بیمه مشترک، همکاری در جهت تبادل کالاهای ایران از طریق ارمنستان و بنادر گرجستان در دریای سیاه به خصوص به کشورهای مشترک المنافع و اروپا و تأسیس شرکت حمل و نقل مشترک به توافقات اولیه دست یافتند.

معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش همچنین گفت: ماه گذشته در ملاقات مقامات بلندپایه سیاسی - اقتصادی ارمنستان با محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران دو طرف به توافقات مهم اقتصادی دست یافتند.

مسرور خاطرنشان کرد: با توجه به توانایی و ظرفیت جزیره کیش در جذب سرمایه گذاری و مراودات اقتصادی و تجاری، این منطقه آزاد می تواند سهم به سزایی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور ایفاء کند.