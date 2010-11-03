به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار محمدجعفر اسدی بعد از ظهر چهارشنبه در آیین چهلم شهدای حادثه تروریستی مهاباد افزود: مردم ما باید هوشیار باشند و اجازه ندهند که این چنین حوادث تروریستی خللی در عزم و اراده پولادین آنها ایجاد و از حرکت در مسیر توسعه و آبادانی کشور باز دارد.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بداند که شمارش معکوس برای این رژیم و کشورهای حامی آن از جمله آمریکا آغاز شده است خاطرنشان کرد: تا زمانی که مردم به راه شهدا پایبند باشند انقلاب ما بیمه بوده و هیچ قدرتی توان و جرات مقابله و رویارویی با آن را نخواهد داشت.

سردار اسدی، رژیم صهیونیستی را از بدترین دشمنان اسلام در جهان دانست و بیان داشت: امروز نیز همانند صدر اسلام، صهیونیستها قصد دارند بین مسلمان جهان به انحای مختلف تفرقه ایجاد کنند اما غافل از آنند که ایران اسلامی قادر است تمام توطئه های آنان را نقش برآب سازد.

معاون امور ایران در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این جنایت تروریستی اظهار داشت: این اقدام با هدف تفرقه افکنی بین شیعه و سنی روی داد در حالی که بروز چنین اقدامات وحدت اقوام ایرانی را تقویت می کند.

حجت الاسلام سید حامد علم الهدی در ادامه با اشاره به ناتوی فرهنگی دشمنان اظهارداشت: تعداد زیادی از شبکه های ماهواره ای که با هزینه آمریکا و رژیم صهیونیستی تغذیه شده با برنامه های خود قصد دارند در بین مسلمانان تخم نفاق پراکنده کنند.

در ادامه این آیین امام جمعه مهاباد گفت: استکبار، تاکنون از هیچ حیله و نیرنگی برای ضربه زدن به نظام خودداری نکرده است که آخرین آن حادثه تروریستی مهاباد و به خاک و خون کشاندن زنان و کودکان بی گناه است.

ماموستا قادر سهرابی، افزود: دشمن به اندازه ای از ضربه زدن به کشورمان در صحنه های مختلف ناامید شده که برای جبران درماندگی های خود به کشتار مردم مظلوم و بی دفاع خیابان ها روی آورده است.

وی اظهار داشت: مردم کرد این شهرستان تاکنون شهدای زیادی را تقدیم نظام و انقلاب کرده و با چنین حوادثی، هرگز از حمایت و تبعیت نظام روی گردان نخواهند شد.

معاون استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ویژه مهاباد نیز، حادثه تروریستی 31شهریور این شهر را یکی از فجیع ترین حوادث چند ساله اخیر کشور دانست و افزود: دشمن، با انفجار بمب در میان عده ای زن و کودک بی گناه، چهره پلید خود را به جهانیان نشان داد.

خضر کاک درویشی افزود: مردم همیشه در صحنه مهاباد با حفظ اتحاد و همبستگی خود در این حادثه نشان دادند که مردمی با درایت بوده و دشمن هرگز قادر نخواهد بود بین آنان شکافی ایجاد کند.

وی تشکیل ستاد دائمی شهدای 31 شهریور ماه در مهاباد، نامگذاری یکی از مدارس این شهر به نام یکی از شهدای دانش آموز این حادثه، ساخت یادمان شهدای این حادثه تروریستی، نگارش کتابی به نام زندگینامه شهدا توسط دفتر زنان و خانوده رئیس جمهوری و نامگذاری یکی از طرح های عمران شهری بنام 12 شهیده مهاباد را از جمله اقداماتی دانست که در گرامیداشت یاد وخاطره شهدای این حادثه تروریستی انجام شده است.

در حادثه تروریستی 31 شهریور مهاباد، 12نفر شهید و 82نفر دیگر نیز زخمی شدند که بیشتر آنان را زنان و کودکان تشکیل می داد.

آیین چهلم شهدای فاجعه تروریستی 31 شهریور مهاباد، روز چهارشنبه با حضور معاون امور ایران در مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، جمعی از مسئولان استانی و محلی و اقشار مختلف مردمی در مسجد جامع سور این شهر برگزار شد.