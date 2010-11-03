استقرار طرح های پذیرفته شده در مرکز رشد فناوری علوم پزشکی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، جلیل معصومی توضیح داد: با گشایش ساختمان مرکز رشد در اواخر آبان ماه، طرح هایی که به مرکز ارسال شده و اجازه فعایت دریافت کرده اند در این مرکز مستقر می شوند.

وی ادامه داد: مرکز رشد فراخوانی را در سطح کشور ارائه کرد که بر اساس آن از طرح هایی که توانایی انجام فعالیتهای نرم و سخت افزاری مرتبط با علوم پزشکی را دارد دعوت به همکاری شد.

سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: هشت طرح به مرکز رشد ارسال شده که در شورا در حال بررسی هستند ضمن اینکه باید گفت این مرکز همچنان پذیرای طرح های اجرایی فارغ التحصیلان به منظور حمایت است.

معصومی در زمینه شیوه فعالیت مراکز رشد دانشگاه ها افزود: این مراکز فضایی هستند که دولت برای حمایت از فارغ التحصیلانی که طرح آماده برای اجرایی شدن دارند اما امکان تامین مالی آن را ندارند در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: افراد متقاضی طرح های خود را به مراکز رشد ارائه می کنند و پس از تصویب در شورای مرکز رشد، در قالب یک شرکت در مرکز مستقر شده و مکانی در اختیار آنها قرار می گیرد و شرکتها بر اساس طرحی که ارائه کرده اند اعتبار لازم را برای خرید تجهیزات و پیاده سازی طرح به صوت وام از مرکز رشد دریافت می کنند.

سرپرست مرکز رشد فناوری اطلاعات در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه هر شرکت بین سه تا پنج سال می تواند در مرکز رشد حضور داشته باشد، افزود: در این مدت مراکز رشد مشاوره های بازاریابی، برنامه نویسی و همچنین سایر مشاوره های مورد نیاز را به شرکتها ارائه می کند و انتظار می رود که پس از این مدت وارد بازار کار شده و بتوانند محصول خود را به دانشگاه های علوم پزشکی، بخش خصوصی یا خارج از کشور ارائه داده و به فروش برسانند.

معصومی با بیان اینکه پس از آن شرکتها به صورت مستقل وارد بازار کار و از مرکز رشد خارج می شوند، افزود: محدودیتی برای دانش آموختگان وجود ندارد و تمامی فارغ التحصیلان علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی در هر رشته ای که فارغ التحصیل شده باشند در صورت ارائه طرح مرتبط با علوم پزشکی می توانند طرح ها را برای مراکز رشد این دانشگاه ارسال کنند.

وی عنوان کرد: به طور مثال در مرکز رشد فناوری اطلاعات در علوم پزشکی، تمامی شرکتهایی که نرم افزارهای مورد نیاز جامعه پزشکی کشور مانند اندوسکوپی، شبیه سازی عملهای جراحی برای آموزش کادر پزشکی در سطوح مختلف و یا سخت افزارهای مرتبط را تولید می کنند، می توانند فعالیت کنند.

معصومی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در حال حاضر دارای سه مرکز رشد مصوب شیمی دارویی، فناوری اطلاعات و بیوتکنولوژی است ومراکز رشد طب سنتی، ترانسژنیک و تجهیزات پزشکی نیز از طرف دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای تصویب به وزارت بهداشت پیشنهاد شده که با تصویب آنها فضا و امکانات بیشتری برای فعالیت دانش آموختگان در سطوح مختلف فراهم می شود.