خوردبین: بازیکنان حاشیه دار پرسپولیس را از بین برده بودند/ سال آرامی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه نشست خبری عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هیچ سالی به اندازه امسال پرسپولیس آرامش نداشته است ضمن اینکه بازیکنان خوبی را جذب کردیم که حاشیه ندارند.

وی ادامه داد: این بازیکنان از لحاظ ادب و نوع بازی در سطح عالی قرار دارند. حتی بازیکنان جدید در این فصل بیشترین گل ها را به ثمر رسانده اند.

وی خاطرنشان کرد: سالهای پیش بازیکنان حاشیه ای در پرسپولیس وجود داشتند که تیم را از بین بردند اما این مسئله امسال وجود ندارد. امسال تیم آرامش خوبی دارد و از لحاظ فنی در سطح بالایی قرار گرفته است و من بسیار امیدوارم این تیم قهرمان شود.