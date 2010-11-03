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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

نشست خبری پرسپولیس -4/

خوردبین: بازیکنان حاشیه دار پرسپولیس را از بین برده بودند/ سال آرامی داریم

خوردبین: بازیکنان حاشیه دار پرسپولیس را از بین برده بودند/ سال آرامی داریم

سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه قبلا بازیکنان حاشیه دار تیم را از بین می‌بردند،گفت: هیچ سالی به اندازه امسال پرسپولیس در آرامش نبوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خوردبین در حاشیه نشست خبری عصر امروز تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هیچ سالی به اندازه امسال پرسپولیس آرامش نداشته است ضمن اینکه بازیکنان خوبی را جذب کردیم که حاشیه ندارند.

وی ادامه داد: این بازیکنان از لحاظ ادب و نوع بازی در سطح عالی قرار دارند. حتی بازیکنان جدید در این فصل بیشترین گل ها را به ثمر رسانده اند.

وی خاطرنشان کرد: سالهای پیش بازیکنان حاشیه ای در پرسپولیس وجود داشتند که تیم را از بین بردند اما این مسئله امسال وجود ندارد. امسال تیم آرامش خوبی دارد و از لحاظ فنی در سطح بالایی قرار گرفته است و من بسیار امیدوارم این تیم قهرمان شود.

کد مطلب 1184599

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