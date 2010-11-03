شناسایی منابع درآمدزایی پایدار برای شهرداری کرج ضروری است

مهرداد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: شهرداری ها نباید خود را رقیب درآمد مردمی تلقی کنند بلکه با توانمندسازی مردم در کسب درآمد، زمینه ارتقای درآمد خود را فراهم کنند.



وی افزود: در آمد زایی سنتی شهرداریها ار تباط مستقیمی با رونق ساخت و ساز دارد و این امر سبب شده تا توسعه شهر در انتظار روزهای طلایی رونق اقتصادی باشد.

این مسئول در آمد زایی و درآمد زایی پایدار را متفاوت دانست و گفت: زمانیکه به در آمد زایی پایدار می اندیشیم نمی توانیم از هر منبعی کسب در آمد کنیم و در حقیقت شهرداری موظف است به موضوع در آمد زایی نگاهی بلند مدت و زیر بنایی داشته باشد .



معاون اداری مالی شهرداری کرج ادامه داد: در آمد باید به گونه ای کسب شود که حقوق آیندگان پایمال نشود و منابع حیاتی برای نسل های آینده از بین نرود و از همه مهمتر آنکه موجب کاهش کیفیت زندگی شهروندان نیز نشود.

کاهش هزینه های غیر ضروری در شهرداری ضروری است

ترابیان تصریح کرد: بی شک کاهش هزینه های غیر ضروری وتلاش در جهت تعالی و تحول سازمانی در ساختار اداری شهرداری کرج با بهره گیری از شیوه های نوین علمی و مدیریتی گام نخست در این راه بزرگ خواهد بود.



وی بیان داشت: بهترین زمان برای ارائه خدامات مطلوب شهرداری زمانی است که کفه هزینه های شهرداری به صورت منطقی سبک تر وکفه درآمد های شهرداری سنگین تر شود تا بتوان پروژه های عظیمی را برای تحول در کلانشهر کرج تعریف کرد.

معاون اداری مالی شهرداری کرج عنوان کرد: همواره این سوال برای تمام دست اندرکاران امور مدیریت شهرو پیگیران مسائل شهری مطرح بوده است که منابع در آمد زایی پایدار برای شهرداری کرج کدامند و پیش از آنکه بتوان برای این سوال مهم پاسخ یافت باید دید طرز تلقی و نگاه ما برای تغییر وضعیت فعلی وجهش به سوی تحول سازمانی چیست و آیا به این باور رسیده ایم که دیگر زمان اداره شهر به روش های سنتی و درآمد های ناپایدار که بعضا در بلند مدت معضلات عدیده ای را برای شهرمان ایجاد میکند به اتمام رسیده است.



ترابیان اذعان داشت: تغییر روشهای موجود کاری علمی در نهایت دشوار است و نیازمند بستر سازی مناسب و مشارکت همه جانبه همه دستگاه ها و ادارت کلانشهر کرج و همچنین حضور فعالانه نخبگان شهری و همراهی عموم شهروندان است.

وی گفت: تجربه مدیریت شهری در شهرهای موفق دنیا نشان می دهد که باید ابتدا مطالعاتی در زمینه قابلیت های خاص ایران کوچک برای در آمد زایی صورت گیرد چرا که تقویت پایه های در آمد زایی پایدار بر اساس بر خورداری از قابلیت های ویژه شهر کرج محقق خواهد شد.

کرج از پتانسیل جغرافیایی مطلوبی برخوردار است



این مسئول در ادامه با اشاره به پتانسیل های کرج تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی و اقلیم نسبتا مدیترانه ای کرج بزرگ بواسطه دامنه های خوش آب و هوایی البرز و قرار گرفتن در یکی از بزرگترین شبکه های ارتباطاتی کشور، وجود قومیتهای مختلف ودر حقیقت به فرموده مقام معظم رهبری ایران کوچک ، ایفای نقش استراتژیک در مناسبات کشوری و سرمایه های اجتماعی کم نظیر ساکنان کرج از قبیل تعداد بالای افراد تحصیل کرده ، دانشجویان، اساتید و نخبگان ادبی ، هنری و ... با هیچ یک از شهر های دیگر کشورمان قابل مقایسه نیست.



ترابیان تاکید کرد: در حال حاضرهمه آنچه را که برای در آمد زایی پایدار برای شهری نظیر کرج لازم است را در اختیار داریم، هر بخشی از کرج را می توان برای یک فعالیت خاص برگزید و با ارائه مجوز های لازم جهت انجام فعالیت های متنوع و ارائه خدمات به شهروندان در آمد زایی کرد.



وی گفت: تجربه های موفق جهانی نشان می دهد که درآمد زایی پایدار بیش ازآنکه به ساخت و سازو یا مواردی از آن دست وابسته باشد به ارائه خدمات نوین وابسته است برخی از تجربه های موفق شهرداری تهران بیانگر آن است که می توان در زمینه های مختلف با ارائه خدمات نوین و مناسب ضمن کسب اعتبار بیشتر ،درآمدهای زیادی کسب کرد.



این مسئول خاطرنشان کرد: واضح است هرچه اعتماد مردم به شهرداری بیشتر شود امکان در آمد زایی پایداربیشتر می شود و دیگر لازم نیست منتظر روزهای طلایی رونق ساخت و ساز باشیم چرا که در اکثر مواقع درآمد های پایدار مستمرمی باشند و شهرداری با مدیریت مطلوب می تواند درراستای ایجاد ساختارهای توسعه شهری گام بردارد.



ترابیان در پایان عنوان کرد: در تلاش هستیم تا با بررسی همه جانبه موضوع و با مطالعه دقیق قابلیتهای کرج راهکار های علمی و عملی جهت درآمد زایی پایدار شهرداری کرج را تدوین کنیم.

