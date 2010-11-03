پل 12شهیده مهاباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، شهردار مهاباد، در آیین بهره برداری از این طرح عمران شهری گفت: نام این پل به پاس ارج نهادن به مقام شامخ شهدای حادثه تروریستی مهاباد از "قانع" به "12شهیده" تغییر یافته است.

ابراهیم کریمی افزود: این پل، 100 متر طول داشته و شامل میدان، روگذر، زیرگذر، 2.5 کیلومتر جاده دسترسی و فضای سبز است که با بهره برداری آن، ارتباط شرق به غرب شهر مهاباد تسهیل و موجب روان سازی ترافیک می شود.

وی اظهار داشت: برای احداث این طرح عمران شهری که در مدت 18ماه انجام گرفته، 38میلیارد ریال از محل اعتبارات درآمدهای جاری شهرداری هزینه شده است.

جمعی از مسئولان کشوری و استانی به همراه شرکت کنندگان در آیین چهلم شهدای حادثه تروریستی مهاباد با حضور در مزار شهدا، به مقام شامخ شهدای این حادثه ادای احترام کردند.

شرکت کنندگان در این آیین، همچنین با قرائت فاتحه و گلباران مزار شهدا، با آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی تجدید بیعت کردند.

آیین چهلم شهدای حادثه تروریستی مهاباد، روز چهارشنبه با حضور مقامات کشوری و استانی در مسجد جامع مهاباد برگزار شد.

در حادثه تروریستی مهاباد، 12زن و کودک به شهادت رسیده و 82 نفر دیگر نیز زخمی شدند.