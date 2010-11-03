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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۴۳

دقایقی پیش در بجنورد/

جلسه کارگروه فرهنگ و هنر خراسان شمالی با حضور رئیس جمهور تشکیل شد

جلسه کارگروه فرهنگ و هنر خراسان شمالی با حضور رئیس جمهور تشکیل شد

جلسه کارگروه فرهنگ و هنر استان خراسان شمالی در جریان هفتاد و هفتمین سفر استانی هیئت دولت با حضور رئیس جمهور تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد در هفتاد و هفتمین سفر استانی از دور سوم این سفرها صبح امروز چهارشنبه به شهر بجنورد سفر کرد و عصر امروز در جلسه کارگروه این استان حضور یافت.

 گفتنی است جلسه هیئت دولت نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور امروز بعد از ظهر در بجنورد برگزار خواهد شد و در این جلسه نیز مصوباتی برای جهش و پیشرفت استان خواهند داشت.

پس از اتمام جلسه کارگروه فرهنگ و هنر رئیس جمهور در جمع خانواده شهدا و ایثارگران حضور یافته و تعدادی از خانواده های شهدای این استان نشان ایثار اهدا می کند.

کد مطلب 1184605

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