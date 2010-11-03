به گزارش خبرگزای مهر به نقل ازخبرگزاری سوریه (سانا)،"بشاراسد" در دیدار"عادل عبدالمهدی" تاکید کرد: دولت وحدت ملی مورد قبول همه گروههای سیاسی عراق باید دراسرع وقت تشکیل شود.

رئیس جمهور سوریه ضمن محکوم کردن انفجارهای بغداد و حادثه کلیسای "سیده نجات" درمنطقه الکراده گفت: سوریه درمبارزه با تروریسم درکنارمردم عراق است اما تشکیل دولت درایجاد ثبات وامنیت درعراق نقش به سزایی دارد.

دراین دیدار مقامات عراق و سوریه راههای گسترش روابط دوجانبه میان دو کشور و چشم اندازاین روابط را مورد بحث و بررسی قراردادند.

عبدالمهدی نیز در این دیدار ازحمایتهای بی دریغ سوریه از امنیت و ثبات عراق قدردانی کرد.

شایان ذکراست که در13 اکتبرگذشته "نوری المالکی" نخست وزیرعراق دردمشق با "بشاراسد" دیدارکرده بود و رئیس جمهورسوریه ضرورت تشکیل دولت وحدت ملی با حضورهمه گروههای سیاسی را مورد تاکید قرارداده بود.همچنین تعدادی از مسئولان عراقی ازجمله "مقتدی صدر" رهبرجریان صدر و"عمارحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و"ایاد علاوی" رئیس فهرست العراقیه نیز از سوریه دیدار کرده اند.