90 درصد اماکن خراسان جنوبی کدپستی 10 رقمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عنایتی عصر چهارشنبه در مراسم نصب نخستین پلاک کدپستی 10 رقمی در روستای بهدان اظهار داشت: استفاده از کدپستی 10 رقمی از سال 1369 در استان آغاز شده است.
وی بیان داشت: نصب این کدپستی بر سر درب اماکن منوط به همکاری شهرداری ها و دهیاری ها است و این پلاک براساس ضوابط قانونی جایگزین سایر پلاکها می شود.
مدیرکل پست خراسان جنوبی ادامه داد: استقرار دولت الکترونیک سرلوحه امور دولت قرار دارد و از جمله کاربردهای کدپستی 10 رقمی در بخش دولت را می توان در پایگاههای اطلاعاتی ثبت احوال، بهداشت و درمان، نیروی انتظامی، اشتغال، ثبت اسناد و امور مالیاتی دانست.
عنایتی گفت: پایگاه اطلاعاتی ایرانیان بر مبنای شناسه ملی و مکانی است به طوری که در تمام درخواستها استفاده از شناسه مکانی تأکید شده است.
وی با تأکید بر استفاده از کدپستی دقیق تصریح کرد: کدپستی 10 رقمی از خصوصیات بارز و منحصر به فرد یک مکان است به طوری که قابل تکرار در کشور نیست و مزایایی از قبیل تسریع در شناسایی مقصد توزیع انواع مراسلات، استفاده از فناوریهای نوین در ارتباطات درون و برون سازمانی، کاهش اتکا به نامها و تقسیمات کشوری و استفاده از آن به عنوان کد واحد شناسایی و یکسان سازی سیستم کد گذاری دستگاههای مختلف و تسهیل امور مراجعان دارد.
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