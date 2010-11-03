به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رضا محبوبی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه امور اجتماعی و فرهنگی آذربایجان غربی افزود: اجرای سخنرانی‌های کنگره علمی، برگزاری کنسرت موسیقی شهرام ناظری، اجرای مراسم ستنی مثنوی‌خوانی در محل هتل ثمین خوی، اهدای نشان بارگاه مولانا توسط بیست و سومین نواده مولانا به استاد شهرام ناظری از جمله برنامه‌ های این کنگره بین المللی است.

وی با بیان اینکه در کنگره شمس 60 میهمان خارجی از کشورهای مختلف حضور می یابند، بیان داشت: در این راستا آماده سازی محیط شهر و خیابان‌ها از بدو ورود به فرودگاه تا هتل برای این مهمانان ضروری است.

حضور سفرای عضو اکو در کنگره بین المللی شمس تبریزی

مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی از حضور سفرای فرهنگی سازمان اکو نیز در این کنگره خبر داد و اظهار داشت: هر یک از دستگاه‌های اجرایی استان باید ابتکارات خود را در این زمینه به کار گیرند.

محبوبی افتتاح نمایشگاههای خط و نقاشی در خوی، رونمایی از تندیس مشاهیر استان در پارک ائللرباغی ارومیه، اجرای شب شعر در دانشگاه ارومیه، کنگره علمی، تاثیر آیات و روایات در شکل‌گیری افکار و شخصیت شمس را از برنامه‌های هفته آینده که به عنوان آخرین هفته از ماه فرهنگی نامگذاری شده است، عنوان کرد.

وی با تاکید بر تبلیغ محیط درون سازمانی، خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش آذربایجان غربی فضای تبلیغی را باید تا پایین ‌ترین سطح اجرا کند که به صدا درآمدن زنگ شمس، ارائه موضوع انشا و برگزاری اردوهای مزارشمس می‌تواند در این زمینه موثر باشد.

این مقام مسئول گفت: لازم است تا تمام مهمانسراها و خودروهای تشریفاتی ادارات استانی نیز آماده استقبال از مسافران خارج از استان و خارج از کشور باشند تا در صورت ایجاد مشکل احتمالی بتوان آنها را در این مهمانسرا‌ها سکونت داد.