همايش دين و تكنولوژي برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري " مهر" ، در اين همايش درباره تمام ابعاد اثر متقابل تكنولوژي، علم و دين به بحث پرداخته و حتي مقالاتي در زمينه علوم اجتماعي نيز مورد استقبال واقع مي شوند. اين همايش دامنه وسيعي از رشته ها و ديدگاه ها را بررسي كرده و پوشش مي دهد.

انجمن علوم انساني و تكنولوژي در اكتبر سال 1978 با هدف گسترش اثرات متقابل بين رشته اي در ميان علوم انساني و رشته هاي تكنولوژيكي تاسيس شد. اين انجمن سالانه يك همايش برگزار مي كند و اين همايش محفلي را براي گسترش فهم اثرات متقابل فرهنگي علوم انساني، علم، مهندسي و تكنولوژي و تعريف چگونگي رابطه علوم انساني با دستاوردها و پيشرفتهاي تكنولوژيكي فراهم مي كند.

موضوعات مورد بحث در اين همايش بدين قرارند: پيدايش يك فرهنگ تكنولوژيكي خارج از فرهنگ يهودي- مسيحي غرب؛ اساطير تكنولوژي و تكنولوژي و دين؛ ديدگاه هاي متقابل فرهنگي درباره رابطه دين و تكنولوژي؛ عصر ماشينهاي معنوي و تكنولوژيهاي استعلايي؛ دسترسي هاي شبكه اي به دين و تاثير اينترنت بر دين؛ فصاحت تكنولوژي و فصاحت دين؛ نمايش دين و تكنولوژي در فيلم و ادبيات؛ معاني ضمني باورهاي دين درباره پيشرفت در تكنولوژهاي عصب شناسي همچون MRI؛ چارچوبهاي تكنولوژيكي در مقابل چارچوبهاي وابسته به الهيات؛ تلمود و اينترنت.

