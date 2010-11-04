بخش حمل و نقل عمومی باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر چهارشنبه در کارگروه ستاد هدفمند کردن یارانه ها در استان زنجان با بیان اینکه به احتمال فراوان، آثار اجرای این طرح عمدتاً در حمل و نقل درون شهری خود را نشان دهد افزود: افزایش قیمت ها در این بخش می تواند آثار روانی در جامعه ایجاد کند؛ به همین منظور همه دست اندرکاران باید با اقداماتی همچون افزایش تعداد تاکسی ها و اتوبوس ها، زمینه این اختلالات احتمالی را از بین ببرند.



وی ادامه داد: باید از فرصت به وجود آمده برای تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی شهری استان استفاده کنیم.



کریمی با تاکید بر اینکه در بخش حمل و نقل عمومی، نباید افزایش قیمت ها به صورت خودسرانه انجام شود، خاطر نشان کرد: باید در شهرستان هایی که جمعیت بالایی دارند، سازمان اتوبوسرانی منطقه تشکیل شود تا مردم از خدمات عمومی استفاده کنند.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان به لزوم توجه به اطلاع رسانی دقیق در رابطه با مسائل مرتبط با هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: می توان در ارائه بسته های آموزشی به ائمه جماعات و مدیران، شرایط را برای آگاهی جامعه هدف از جزئیات طرح فراهم کرد.



کریمی افزود: شهرداری ها باید نسبت به ساخت و افزایش تعداد جایگاه های CNG در شهرستان ها اقدام کنند.