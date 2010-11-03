به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در توضیحات مطرح شده از سوی وزارت آموزش و پرورش آمده است: احتراما عطف به مطلب مندرج در آن رسانه مورخ 89/8/8 با عنوان "رودخانه نوردی دانش آموزان برای حضور در کلاس درس" به اطلاع می رساند: خبر مندرج در این رسانه این امر را به ذهن متبادر می سازد که مشکل ایجاد شده از عدم توجه و پیگیری این وزارتخانه بوده در صورتی که احداث پل از وظایف آموزش و پرورش نبوده، لذا دغدغه دانش آموزان و مسئولین این شهرستان موجب طرح موضوع در شورای آموزش و پرورش آن استان گردیده و با پیگیری های به عمل آمده و تعامل ایجاد شده با سایر دستگاهها توانسته زمینه لازم جهت احداث پل را فراهم کرده و در آینده نزدیک به بهره برداری برساند.

در خصوص درج ترک تحصیل دانش آموزان مقطع ابتدایی در روستای زلیوا اگرچه این مورد صحت نداشته لیکن دانش آموزان این روستا پس از پایان مقطع ابتدایی در مقطع بالاتر در روستاهای همجوار و مدارس شبانه روزی در حال تحصیل می باشند.

همچنین مصاحبه خبرنگار با مدیر آموزش و پرورش دلفان توسط ایشان تکذیب می گردد.

توضیحات خبرگزاری مهر:

در توضیحات ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در راستای تنویر افکار عمومی ذکر چند نکته ضروری است.

اول اینکه در هیچ کجای گزارش خبرگزاری مهر احداث پل جزو وظایف آموزش و پرورش به حساب نیامده است و به نظر می رسد نقد آن وزارتخانه دراین زمینه کمی غیرمنصفانه باشد.

از سوی دیگر در گزارش مهر به کرات از نبود پل بر روی رودخانه و ضرورت مساعدت اداره راه و ترابری شهرستان و فرمانداری برای احداث پل سخن به میان آمده، پس به نظر نمی رسد گزارش مهر به دنبال القا "عدم توجه و پیگیری" وزارت آموزش و پرورش در این زمینه بوده و گفتگوی خبرنگار مهر با معاون راه و ترابری شهرستان نیز در این راستا صورت گرفته و موید همین مطلب است.

نکته دیگری که باید در این زمینه توضیح داده شود این است که طرح مشکل دانش آموزان این روستا در شورای آموزش و پرورش و تصمیم گیری برای رفع مشکل- که در جوابیه به آن اشاره شده است- خود نشان دهنده نقش آموزش و پرورش در رفع مشکلاتی از این دست است که این امر خود حکایت از بی ربط نبودن مشکل دانش آموزان به این وزارتخانه دارد.

از سوی دیگر وجود شورای آموزش و پرورش با عضویت دستگاههای مختلف اجرایی و به دبیری آموزش و پرورش در هر استان به منظور تدبیر امور بین دستگاهی خود حکایت از در نظر گرفتن یک جایگاه قانونی برای رفع مشکلات اینگونه دارد و در این مورد نیز این شورا با طرح موضوع، مشکل را پیگیری و رفع کرده است که این امر خود موید مطلب خبرگزاری مهر مبنی بر پیگیری آموزش و پرورش در این زمینه است.

نکته دیگری که در جوابیه وزارت آموزش و پرورش به نظر غیرواقعی می آید طرح این موضوع است که "ترک تحصیل دانش آموزان مقطع ابتدایی در روستای زلیوا صحت ندارد."

در این مورد ذکر این نکته ضروری است که در هیچ کجای گزارش خبرگزاری مهر در مورد ترک تحصیل دانش آموزان مقطع "ابتدایی" سخنی به میان نیامده است چرا که دانش آموزان مورد بحث در گزارش مهر در مقطع راهنمایی تحصیل می کنند. آنچه که خبرگزاری مهر - آن هم نه در اظهار نظر خبرنگار بلکه در اظهار نظر مردم روستا- به آن اشاره کرده است ترک تحصیل برخی دانش آموزان ازجمله دختران روستایی پس ازپایان دوره ابتدایی است که این موضوع نیز ازسوی اهالی روستا و شورای روستا مطرح شده و صدای ضبط شده این افراد نیز موجود است.

همچنین در جوابیه وزارت آموزش و پرورش از ادامه تحصیل دانش آموزان در مقاطع بالاتر در مدارس روستاهای همجوار هم صحبت شده است که این موضوع در گزارش خبرگزاری مهر هم مورد طرح قرار گرفته به طوریکه اصل گزارش هم به همین موضوع اختصاص دارد که باید شرایط برای تحصیل دانش آموزان در روستای همجوار با احداث پل تسهیل شود پس این نکته مورد ذکر در جوابیه این وزارتخانه نیز به نوعی تایید گزارش خبرگزاری مهر در مورد مشکلات موجود است.

در پایان جوابیه این وزارتخانه همچنین گفتگوی مدیر آموزش و پرورش دلفان تکذیب شده است که یادآور می شود اظهار نظر بهمن نریمانی در خبرگزاری مهر موجود است و متن آن در صورت احساس نیاز به صورت کامل برای تنویر افکار عمومی منتشر می شود .

از سوی دیگر اگر نقد وزارت آموزش و پرورش به محتوای مطالب انتشار یافته از سوی مدیر آموزش و پرورش دلفان مرتبط است یادآور می شود که ایشان نیز در اظهار نظری کوتاه بر "بی ارتباط بودن موضوع به آموزش و پرورش" تاکید داشته و نکته دیگری غیر از این امر در گزارش مهر مورد استناد قرار نگرفته است پس با این اوصاف به نظر می رسد جوابیه وزارت آموزش و پرورش نیز خود موید جملات کوتاه نقل قول شده از سوی بهمن نریمانی در گزارش خبرگزاری مهر باشد.

به هر حال خبرگزاری مهر بدون هیچ گونه اظهار نظر شخصی در انتشار گزارش یاد شده تنها به دنبال طرح و رفع مشکلات دانش آموزان روستای زلیوا بوده است که رفع مشکل این دانش آموزان - همانگونه که در جوابیه نیز اشاره شده است- گویای انجام این رسالت از سوی این خبرگزاری است که در این راستا پیگیری وزارت آموزش و پرورش در این زمینه جای تقدیر دارد.

همچنین خوشبختانه به دنبال درج گزارش خبرگزاری مهر در زمینه مشکل دانش آموزان روستای زلیوا و پیگیری های صورت گرفته از سوی فرمانداری شهرستان دلفان مشکل دانش آموزان یاد شده قرار است به زودی با احداث پل مرتفع شود که این امر حکایت از موفقیت این خبرگزاری در انتقال مشکلات این دانش آموزان داشته است.