به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر چهارشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان اظهار داشت: دوره آموزش ستادی مدیریت بحران از اقدامات مناسب استان در جهت ارتقای آگاهی و افزایش توانایی مدیران است.

وی گفت: در دوره آموزشی مذکور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ها به همراه برخی دستگاه های استانی شرکت کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: گروه اول شامل شهرستان های شرق استان از چهارم تا هفتم آبان ماه در دوره مذکور شرکت داشته و بنا به ارزیابی صورت گرفته دوره مختص گروه یک به نحو مطلوبی از لحاظ کیفیت علمی و اجرایی برگزار شده است.



معاون امور عمرانی استانداری گلستان گفت: گروه دوم شامل شهرستان های غرب استان به همراه مرکز ( گرگان ) نیز از یازدهم آبان تا چهاردهم ماه جاری در دوره مذکور شرکت کرده اند.

قائم مقام شورای هماهنگی مدیریت بحران همچنین اظهار داشت: در خلال دوره ارزیابی لازم از شهرستان های مختلف استان صورت خواهد گرفت.

عبدالرضا دادبود از سناریو نویسی ، سطح علمی ، نظم و انضباط ، و نتایج مسابقه ورزشی به عنوان شاخص های این ارزیابی نام برد.

وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار تعمیم دوره های آموزشی مذکور به سطوح کارشناسی ادارات، دهیاران و ... شد.