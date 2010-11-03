به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالمجید عبدلی زاده بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از اصناف سطح شهر بندرعباس گفت: در راستای اجرایی شدن قانون هدفمند سازی یارانه ها، معاونت بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان هرمزگان طرح نظارتی ویژه هدفمند کردن یارانه ها را همزمان با سراسر کشور آغاز کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای رفع معضل نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها، تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم با قیمتهای منصفانه و کاهش شکاف درآمدی میان طبقات مختلف جامعه اجرا می‌شود.

عبدلی زاده بیان داشت: وزارت بازرگانی نقش حساسی در اجرای این قانون دارد و هدف از اجرای این طرح تثبیت و جلوگیری از افزایش غیر معقول قیمت‌ها است.

رئیس سازمان بازرگانی هرمزگان اعلام کرد: در این راستا سازمان بازرگانی هرمزگان به منظور نظارت مستمر بر بازار، جلوگیری از افزایش غیر واقعی قیمتها، کسب اطلاعات از وضعیت تأمین، توزیع و قیمت کالاهای الویت دار و جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع به شکایات مردمی طرح ویژه نظارتی را آغاز نموده است و مردم می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را با تماس به 124 یا به صورت حضوری در این سازمان مطرح کنند.

به گفته وی، در این طرح که با بسیج کلیه نیروها و امکانات در بازار با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاههای مرتبط برگزار می شود برخورد قاطع و شدیدی با واحدهای متخلف صورت خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: کالاهای اولویت دار به دو گروه تقسیم می‌شوند که گروه اول شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، شیر، شیر خشک صنعتی، پنیر، کره، برنج، عدس، لوبیا، نخود، ماکارونی، روغن نباتی، قند و شکر، چای، خرما، سیب زمینی، پیاز، نان، گوجه فرنگی، رب گوجه فرنگی و میوه خصوصا پرتقال، سیب، موز و نارنگی است و کالاهای گروه دوم شامل نهاده های دامی مثل جو، ذرت، کنجاله سویا، کود و سم، پودرهای شوینده دستی و ماشینی، فولاد از قبیل شمش، تیرآهن، میلگرد و ورق، سیمان خاکستری، کاغذ روزنامه، کاغذ تحریر و چاپ و انواع لاستیک خودرو است که فعالیتهای نظارتی و بازرسی بر روی این کالاها متمرکز خواهد بود.