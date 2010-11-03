ارسال 150 مقاله به همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مبینی عصر چهارشنبه در نخستین روز همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه 150 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این میان 20 مقاله به صورت سخنرانی و 40 مقاله هم جهت انتشار، انتخاب شده اند.

وی در خصوص موضوع مقالات اظهار داشت: فقه و مسائل پزشکی جدید، فقه و مسائل اقتصادی جدید ، فقه و ربا و سود در تجارت، فقه و نظام سرمایه داری، فقه و مسائل جدید زنان، فقه و حقوق بشر، فقه و سیاست و حکومت و فقه و آزادی بیان از جمله موضوعات مطرح شده در نخستین همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور ساری در خصوص لزوم برگزاری این همایش افزود: وارد عرصه ای شده ایم که با مسائل جدیدی مانند شبیه سازی ، جرائم اینترنتی و اجاره رحم و مسائل اینچنینی روبه رو هستیم که باید از نظر فقهی به بحث گذاشته شوند.

وی با اشاره به این مسائل نوظهور یادآور شد: این مسائل در گذشته نبوده اند تا برای آنها تدبیری اندیشیده شود و به همین جهت نیاز است تا اصول فقهی برخی مسائل بررسی شده و در موارد دیگری هم نیاز به بازنگری در اصول قبلی وجود دارد.

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه پیام نور مازندران خاطرنشان کرد: در این موارد مردم از نظریه پردازان دینی و اسلامی تبعیت می کنند و برگزاری همایش فقه و مسائل نوظهور ، زمینه های تسهیل برای نظریه پردازان و جهت گیری در عمل و زندگی را فراهم می کند.

در این مراسم از تمبر همایش هم رونمایی شد.