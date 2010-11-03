  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

مبینی خبر داد:

ارسال 150 مقاله به همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه

ارسال 150 مقاله به همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر کمیته علمی نخستین همایش فقه و مسائل مستحدثه از ارسال 150 مقاله به این همایش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مبینی عصر چهارشنبه در نخستین روز همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه 150 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده که از این میان 20 مقاله به صورت سخنرانی و 40 مقاله هم جهت انتشار، انتخاب شده اند.

وی در خصوص موضوع مقالات اظهار داشت: فقه و مسائل پزشکی جدید، فقه و مسائل اقتصادی جدید ، فقه و ربا و سود در تجارت، فقه و نظام سرمایه داری، فقه و مسائل جدید زنان، فقه و حقوق بشر، فقه و سیاست و حکومت و فقه و آزادی بیان از جمله موضوعات مطرح شده در نخستین همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه هستند.

رئیس دانشگاه پیام نور ساری در خصوص لزوم برگزاری این همایش افزود: وارد عرصه ای شده ایم که با مسائل جدیدی مانند شبیه سازی ، جرائم اینترنتی  و اجاره رحم  و مسائل اینچنینی روبه رو هستیم که باید از نظر فقهی به بحث گذاشته شوند.

وی با اشاره به این مسائل نوظهور یادآور شد: این مسائل در گذشته نبوده اند تا برای آنها تدبیری اندیشیده شود و به همین جهت نیاز است تا اصول فقهی برخی مسائل بررسی شده و در موارد دیگری هم نیاز به بازنگری در اصول قبلی وجود دارد.

معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه پیام نور مازندران  خاطرنشان کرد: در این موارد مردم از نظریه پردازان دینی و اسلامی تبعیت می کنند و برگزاری همایش فقه و مسائل نوظهور ، زمینه های تسهیل برای نظریه پردازان و جهت گیری در عمل و زندگی را فراهم می کند.

در این مراسم  از تمبر همایش هم رونمایی شد.

کد مطلب 1184617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها