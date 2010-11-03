قیمتها در بازار باید هوشمندانه کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان تعزیرات حکومتی استان افزود: در هر کاری لازم است که در حد اعتدال حرکت شود و تا آنجایی که تخلف است جدی با آن برخورد کرد.

وی ادامه داد: افراط و تفریط نباید در این کار مهم دخالت کند و خودش را نشان دهد.

نورمفیدی اظهار داشت: اگر بالا رفتن قیمتها و برخی تخلفات از سوی مسئولان به صورت جدی بررسی و ریشه یابی شود و مردم جدیت مسئولان را ببینند و با متخلفان به صورت جدی برخورد شود، آنان نیز ملاحظه می کنند.

وی افراط و تفریط را یکی از مسائل خطرناک در اجرای قانون هدقمند کردن یارانه ها بیان کرد و افزود: مردم با دیدن افراط و تفریط به سمت عقب کشیده می شوند.

نماینده ولی فقیه در گلستان به مردم توصیه کرد: یارانه های پرداختی از سوی دولت سبب بالا رفتن قیمتها نشود و از این یارانه ها به جا استفاده کرده و صرف مسائل جزئی نکنند.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه برای اجرای درست این قانون نباید مسائل و انتقادات شخصی وارد کار شود، افزود: با جهاد و همکاری و هماهنگی تمامی مجموعه، این کار بسیار بزرگ موفق اجرا و گام مهمی در پیشرفت و توسعه کشور و استان برداشته می شود.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه یارانه هایی که برای کمک به مردم پرداخت می شد یک هدف صحیحی نداشته است و به عنوان یک بیماری اساسی و ریشه ای در اقتصاد کشور ما ریشه دوانده بود، ادامه داد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این مسئله برطرف می شود.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه افراد علاقه مند و دلسوز نظام باید از این برنامه پشتیبانی و در اجرای آن کمک کنند، گفت: باید در یک مجموعه ای این نظارت ها انجام شود.



وی خطاب به مسئولان تعزیرات حکومتی افزود: برای اجرای این قانون باید روز به روز همبستگی شما بیشتر و قوی تر شود تا مردم نیز این همبستگی و هماهنگی را احساس کنند.



نماینده ولی فقیه در گلستان خاطرنشان کرد: مردم باید هماهنگی مسئولان را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حس کنند.



وی تاکید کرد: در وهله اول باید هماهنگی ها روز به روز تقویت شود و همه متخلفان این هماهنگی را احساس کرده تا مرتکب تخلف نشوند.



آیت الله نورمفیدی خواستار جدیت در مجموعه تعزیرات حکومتی شد و گفت: در این مجموعه باید جدیت، تصمیم و عزم دیده شود.