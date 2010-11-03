قیمتها در بازار باید هوشمندانه کنترل شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان تعزیرات حکومتی استان افزود: در هر کاری لازم است که در حد اعتدال حرکت شود و تا آنجایی که تخلف است جدی با آن برخورد کرد.
وی ادامه داد: افراط و تفریط نباید در این کار مهم دخالت کند و خودش را نشان دهد.
نورمفیدی اظهار داشت: اگر بالا رفتن قیمتها و برخی تخلفات از سوی مسئولان به صورت جدی بررسی و ریشه یابی شود و مردم جدیت مسئولان را ببینند و با متخلفان به صورت جدی برخورد شود، آنان نیز ملاحظه می کنند.
وی افراط و تفریط را یکی از مسائل خطرناک در اجرای قانون هدقمند کردن یارانه ها بیان کرد و افزود: مردم با دیدن افراط و تفریط به سمت عقب کشیده می شوند.
نماینده ولی فقیه در گلستان به مردم توصیه کرد: یارانه های پرداختی از سوی دولت سبب بالا رفتن قیمتها نشود و از این یارانه ها به جا استفاده کرده و صرف مسائل جزئی نکنند.
آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه برای اجرای درست این قانون نباید مسائل و انتقادات شخصی وارد کار شود، افزود: با جهاد و همکاری و هماهنگی تمامی مجموعه، این کار بسیار بزرگ موفق اجرا و گام مهمی در پیشرفت و توسعه کشور و استان برداشته می شود.
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