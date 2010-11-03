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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۳

آیت الله نورمفیدی:

قیمتها در بازار باید هوشمندانه کنترل شود

قیمتها در بازار باید هوشمندانه کنترل شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه مسئله قیمتها باید بسیار هوشمندانه مراقبت شود، گفت: قیمتها باید به شکلی کنترل شود تا جرات نکنند قیمتها را بالا ببرند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی عصر چهارشنبه در دیدار با مسئولان تعزیرات حکومتی استان افزود: در هر کاری لازم است که در حد اعتدال حرکت شود و تا آنجایی که تخلف است جدی با آن برخورد کرد.

وی ادامه داد: افراط و تفریط نباید در این کار مهم دخالت کند و خودش را نشان دهد.

نورمفیدی اظهار داشت: اگر بالا رفتن قیمتها و برخی تخلفات از سوی مسئولان به صورت جدی بررسی و ریشه یابی شود و مردم جدیت مسئولان را ببینند و با متخلفان به صورت جدی برخورد شود، آنان نیز ملاحظه می کنند.

وی افراط و تفریط را یکی از مسائل خطرناک در اجرای قانون هدقمند کردن یارانه ها بیان کرد و افزود: مردم با دیدن افراط و تفریط به سمت عقب کشیده می شوند.

نماینده ولی فقیه در گلستان به مردم توصیه کرد: یارانه های پرداختی از سوی دولت سبب بالا رفتن قیمتها نشود و از این یارانه ها به جا استفاده کرده و صرف مسائل جزئی نکنند.

آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه برای اجرای درست این قانون نباید مسائل و انتقادات شخصی وارد کار شود، افزود: با جهاد و همکاری و هماهنگی تمامی مجموعه، این کار بسیار بزرگ موفق اجرا و گام مهمی در پیشرفت و توسعه کشور و استان برداشته می شود.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه یارانه هایی که برای کمک به مردم پرداخت می شد یک هدف صحیحی نداشته است و به عنوان یک بیماری اساسی و ریشه ای در اقتصاد کشور ما ریشه دوانده بود، ادامه داد: با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها این مسئله برطرف می شود.
 
آیت الله نورمفیدی با بیان اینکه افراد علاقه مند و دلسوز نظام باید از این برنامه پشتیبانی و در اجرای آن کمک کنند، گفت: باید در یک مجموعه ای این نظارت ها انجام شود.
 
وی خطاب به مسئولان تعزیرات حکومتی افزود: برای اجرای این قانون باید روز به روز همبستگی شما بیشتر و قوی تر شود تا مردم نیز این همبستگی و هماهنگی را احساس کنند.
 
نماینده ولی فقیه در گلستان خاطرنشان کرد: مردم باید هماهنگی مسئولان را در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها حس کنند.
 
وی تاکید کرد: در وهله اول باید هماهنگی ها روز به روز تقویت شود و همه متخلفان این هماهنگی را احساس کرده تا مرتکب تخلف نشوند.
 
آیت الله نورمفیدی خواستار جدیت در مجموعه تعزیرات حکومتی شد و گفت: در این مجموعه باید جدیت، تصمیم و عزم دیده شود.
کد مطلب 1184618

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