90 کتابخانه شبستانی در مساجد همدان ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی عبدلی بعد از ظهر چهارشنبه در گردهمایی توجیهی کارشناسان، رابطان و ائمه جماعات مساجد محوری اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان با اشاره به اینکه تبلیغات اسلامی عهده‌ دار حوزه نرم‌افزاری مساجد است، اظهار داشت: تاکنون 40 مسجد استان همدان به سیستم رایانه مجهز شده است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از دو هزار جلد و 63 عنوان کتاب، 59 مسجد تجهیز و تا پایان سال نیز همه مساجد مجهز می‌شوند.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی همدان با اشاره به خصوصیات مساجد محوری، برخورداری از امام جماعت و هیئت های مذهبی، اقامه سه نوبت نماز جماعت، مناسب بودن تعداد شرکت ‌کنندگان در مراسم، داشتن برنامه‌های متنوع فرهنگی در مناسبت‌های ملی و مذهبی و داشتن کانون فرهنگی و پایگاه بسیج در مساجد را از جمله این خصوصیات برشمرد.

وی با تأکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران برخاسته از مساجد است، اظهار داشت: مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی به شمار می‌روند.

کارشناس امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان برگزاری گفتمان‌ دینی با موضوع هاب مختلف از جمله عفاف و حجاب، راه‌های مقابله جوانان با نحله‌های انحرافی، برنامه مشاوره خانواده، فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت بانوان در مساجد و کلاس‌های آموزشی با موضوعات مختلف را از جمله موارد جذب جوانان و نوجوان به مساجد عنوان کرد.

در این گردهمایی کارشناسان، رابطان و ائمه جماعات مساجد محوری استان همدان به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.