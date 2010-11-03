بازسازی شبکه های فرسوده آب لرستان در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در بازدید از شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به لزوم جلوگیری از هرز رفتن آب در جهت استفاده بهینه از منابع آب استان، اظهار داشت: ترمیم و بازسازی شبکه های فرسوده آب استان از کارهای مهم و اولویت دار شرکت آب و فاضلاب لرستان است.

وی با بیان اینکه استان لرستان یکی از پرباران ترین استانهای کشور است، افزود: با این منابع سرشار باید تمام هم استانیها به آب بهداشتی و سالم دسترسی داشته باشند.

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت و حمایت از پیمانکاران بومی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کمک بسیاری در پیشبرد کارها دارد که باید برای این امر تسهیلات لازم پیش بینی شود.

دهمرده نظارت دقیق و مستمر بر پروژه ها را موجب حفظ کیفیت کار و پائین آمدن هزینه های اجرایی عنوان کرد و خواستار تلاش جمعی دست اندرکاران برای کوتاه کردن عمر پروژه ها و تسریع در بهره برداری از آنها در لرستان شد.

وی یادآور شد: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام سال همت مظاعف و کار مضاعف مزین شده وظیفه داریم از بالاترین توان خود در جهت خدمت رسانی به مردم استفاده کنیم.