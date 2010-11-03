  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۶

دهمرده:

بازسازی شبکه های فرسوده آب لرستان در اولویت قرار گیرد

بازسازی شبکه های فرسوده آب لرستان در اولویت قرار گیرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: استاندار لرستان بر ضرورت توجه ویژه پیرامون بهسازی شبکه های فرسوده آب این استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در بازدید از شرکت آب و فاضلاب استان لرستان با اشاره به لزوم جلوگیری از هرز رفتن آب در جهت استفاده بهینه از منابع آب استان، اظهار داشت: ترمیم و بازسازی شبکه های فرسوده آب استان از کارهای مهم و اولویت دار شرکت آب و فاضلاب لرستان است.

وی با بیان اینکه استان لرستان یکی از پرباران ترین استانهای کشور است، افزود: با این منابع سرشار باید تمام هم استانیها به آب بهداشتی و سالم دسترسی داشته باشند.

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت و حمایت از پیمانکاران بومی تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی کمک بسیاری در پیشبرد کارها دارد که باید برای این امر تسهیلات لازم پیش بینی شود.

دهمرده نظارت دقیق و مستمر بر پروژه ها را موجب حفظ کیفیت کار و پائین آمدن هزینه های اجرایی عنوان کرد و خواستار تلاش جمعی دست اندرکاران برای کوتاه کردن عمر پروژه ها و تسریع در بهره برداری از آنها در لرستان شد.

وی یادآور شد: در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام سال همت مظاعف و کار مضاعف مزین شده وظیفه داریم از بالاترین توان خود در جهت خدمت رسانی به مردم استفاده کنیم.

کد مطلب 1184620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها