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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۵

طبق اعلام لاریجانی؛

ادامه بررسی برنامه پنجم در مجلس به شنبه موکول شد

ادامه بررسی برنامه پنجم در مجلس به شنبه موکول شد

رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بررسی موادی از برنامه پنجم توسعه در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه ادامه بررسی مواد این برنامه را به روز شنبه موکول کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس را بر عهده داشت ساعت 16:30 این جلسه را خاتمه داد و اعلام کرد بررسی مواد باقی مانده از برنامه پنجم، روز شنبه انجام خواهد شد.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس از روز یکشنبه و آغاز بررسی برنامه 34 ماده از آن را مورد رسیدگی قرار داده اند.

پیش از این هیئت رئیس مجلس اعلام کرده بود از آغاز بررسی برنامه پنجم مجلس هر روز به استثنای روزهای تعطیل رسمی و حتی در پنجشنبه‌ها نیز جلسه خواهد داشت اما طبق اعلام لاریجانی مجلس فردا جلسه برگزار نمی کند.

کد مطلب 1184621

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