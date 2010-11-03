به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر چهاشنبه در نخستین روز همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه در ساری افزود: تاکنون در دانشگاه ها به مسائل فقه کمتر توجه شده و نیازمند حمایت بیشتر است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش می تواند مقدمه ای باشد تا دانشگاه ها در کنار سایر همایش هایی که برگزار می کنند به فقه هم توجه داشته باشند.

وی یادآور شد: اسلام به فقه اکبر به عنوان زیرساخت توجه دارد و با وجود فقه اکبر، فقه اصغر هم معنا پیدا می کند.

خطیب جمعه ساری با اشاره به اینکه فقه به معنای فهم سطحی نیست، تصریح کرد: فقه به معنای آیین نامه عبودیت است.

وی افزود: عظمت فقه در آیات و روایات مشخص بوده و از سوی پیامبر اسلام (ص) به عنوان برترین عبادتها عنوان شده است.

طبرسی با ابراز نگرانی از اینکه عده ای فقه را نمی شناسند، خاطرنشان کرد: هر دانشی نیازمند تخصص است و در این رشته هم متخصصان باید ورود بیشتری پیدا کنند.

وی اسلامی شدن دانشگاه ها را منوط به توجه بیشتر به مسائل فقهی دانست و افزود: زیرساخت دانشگاه ها باید بر اساس فقه و تمدن اسلامی باشد.

نخستین همایش ملی فقه و مسائل مستحدثه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سراسر کشور تا عصر پنجشنبه در ساری ادامه دارد.