حمیدزاده دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است که بهمن دری معاون فرهنگی ارشاد با توجه به سوابق فرهنگی و خدمات ارزنده حمیدزاده، وی را به این سمت منصوب کرده است.

دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیری جوایز پروین اعتصامی و جلال آل‌احمد را نیز بر عهده خواهد داشت.

طبق آیین‌نامه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را منصوب می‌کند.

مجید حمیدزاده در حال حاضر به عنوان مدیرکل دفتر توسعه و مشارکت‌های فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت است.