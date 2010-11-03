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۱۲ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

حمیدزاده دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

حمیدزاده دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مجید حمیدزاده را به سمت دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم آمده است که بهمن دری معاون فرهنگی ارشاد با توجه به سوابق فرهنگی و خدمات ارزنده حمیدزاده، وی را به این سمت منصوب کرده است.

دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دبیری جوایز پروین اعتصامی و جلال آل‌احمد را نیز بر عهده خواهد داشت.

طبق آیین‌نامه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دبیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را منصوب می‌کند.

مجید حمیدزاده در حال حاضر به عنوان مدیرکل دفتر توسعه و مشارکت‌های فعالیتهای فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت است.

کد مطلب 1184623

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