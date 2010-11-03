گرانی و افزایش قیمت باید مرزبندی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامرضا منتظری عصر چهارشنبه در نشست تبیین پیامدهای مثبت طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: اصلاح الگوی مصرف از اهداف این طرح و یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.

وی اظهار داشت: این طرح در دولتهای دیگر هم مطرح شده و حتی سازمان مدیریت کشور نیز برآن اصرار داشت اما به دلیل نگرانیها و دغدغه ها به حوزه عمل کشیده نشد و از آن پرهیز شد.

منتظری گفت: اجرای این طرح یک ضرورت است نه انتخاب و برای درمان بیماریهای بزرگ باید جراحی هایی هم انجام شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با بیان اینکه، سقوط آسان و صعود سخت است، بیان داشت: مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و مردم همه در ضرورت اجرای این طرح یکسو و یک نظرند اما بعضی جراید بر خلاف جهت شنا می کنند.

وی سپس به نقد بعضی جراید اشاره کرد و گفت: نقد منصفانه اجتناب ناپذیر است اما بعضی مطالب سیاه نمایی است و نباید مسائل سیاسی و حزبی و شخصی خود را وارد کنیم.