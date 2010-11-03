غنچه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: یکی از ضروریات شهرستان جیرفت راه اندازی فرودگاه این شهرستان است که می تواند به سایر شهرستانهای جنوب استان کرمان نیز خدمات دهی کند.

وی افزود: طبق بررسی صورت گرفته در هر روز حداقل یکصد نفر در جنوب کرمان متقاضی مسافرت هوایی به تهران هستند.

این مسئول گفت: اقدامات مناسبی در خصوص فعال کردن فرودگاه جیرفت انجام شده است به گونه ای که طبق هماهنگیهای صورت گرفته قرار شده است پروازهای هواپیماهای کوچک پوکر 100 از این فرودگاه انجام شود.

فرماندار جیرفت به قابلیتهای کشاورزی شهرستانهای جنوبی کرمان و صادرات بسیاری از محصولات جنوب کرمان به کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: این فرودگاه نقش موثری نیز می تواند در جابجایی بار داشته باشد.

وی با اشاره به حمل و نقل سنگین بار از طریق راههای زمینی به سایر مناطق کشور در فصل برداشت محصول گفت: راه اندازی خطوط ریلی در این زمینه در جیرفت بسیار حائز اهمیت است.

غنچه پور این طرح را از مصوبات دور اول سفر هیئت دولت دانست و گفت: در این راستا مذاکراتی با مسئولان وزارت راه و ترابری صورت گرفته است و قرار است خط ریلی کرمان - جیرفت - بندرعباس احداث شود.