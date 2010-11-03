به گزارش خبرنگار مهر، این برنامه داستانی براساس یکی از افسانه های مازندرانی تهیه و در قالب پیامهای اخلاقی آموزنده از این شبکه تقدیم بینندگان سیمای طبرستان خواهد شد.

در این افسانه مازندرانی جوان چوپانی با خداوند عهد می کند و آرزو می کند در صورت بهتر شدن اوضاع مالی اش مادر پیرش را به سفر کربلا ببرد وبا کبرا دخترخاله اش عروسی کند. یک روز وقتی گله را به کوه می برد در دل تخته سنگی یک نی پیدا می کند که بسیار اسرار آمیز است به محض نواختن نی زنی عجیب پدیدار می شود وماجراهایی به وجود می آید که دیدن آن خالی از لطف نیست.

بررسی مسائل استان در نگاه پنج

نگاه پنج عنوان برنامه گزارشی است که با هدف اطلاع رسانی و موضوع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در 52 قسمت 20 دقیقه ای روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته از سیمای شبکه طبرستان تولید و پخش می شود.

این برنامه مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی وشهری مردم را مورد توجه وبررسی قرار می دهد. مردم استان از طریق تلفن، پیامک ونامه با این برنامه ارتباط برقرار می کنند. دوربین این برنامه هم به سراغ آن موضوع می رود و پس از طرح مسئله مورد نظر پاسخهای مسئولان را هم مطرح می کند.

سیمای شبکه طبرستان بر بلندای جشنواره وارش

سیمای شبکه طبرستان با ارسال 5 اثر با نامهای ورف چال، دست های هم راز، کدوقل قلقله زن، دکل بندها ولاهیچ، راه طولانی خانه به دبیرخانه ششمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه وارش برای رقابت در بخش مسابقه فیلم این جشنواره توانست در دو بخش مازندران شناسی ومستند در بخش کارگردانی جایزه اول را ازآن خود کند.

این جشنواره که با هدف اعتلای فرهنگ سینمای جوان و کشف استعداد ها ونمایش فرهنگ بومی منطقه ای از دوم تا پنجم آبان در شهرستان بابل برگزار شد، در بخش مازندران شناسی جایزه نقدی وتندیس جشنواره به بهترین کارگردانی فیلم کدوقلقله زن کاری از مهدی روشن ضمیر ودیپلم افتخار وجایزه نقدی به فیلم دکل بندها کاری از علی احمدی زرین کلائی اهداء شد.

در بخش مستند به فیلم مستند لاهیچ، راه طولانی خانه کاری از میترا روحی منش به عنوان کارگردان برتر لوح و جایزه نقدی اهداء شد.